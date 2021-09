Uudised

Raadiohommikus: riigieelarve, liiklustrahvid ja pilt tööstuses

Esiplaanil peaminister Kaja Kallas. Tagaplaanil riigikogu liige Martin Helme. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis räägitakse riigieelarvest, kiiruseületamise trahvide tõstmisest ja tööstustoodangu indeksist.

Neljapäeval menetleti riigikogus 2022. aasta riigieelarvet. Mängime parlamendisaalis kõlanud sõnavõttudest ette huvitavamaid lõike. Kuuleb nii peaminister Kaja Kallase kui opositsioonijuhtide häält.

Riigieelarve sisaldab muu hulgas eelnõusid, millega tõstetakse märgatavalt kiiruskaamerate tuvastatud rikkumiste eest tehtavaid trahve. Stuudiosse tuleb tuntud liiklusjurist Indrek Sirk, kellelt uurime, kas liikluspilt õigustab niisugust otsust või on asjal riigikassa täitmise mekk küljes.

Kell 8 avalikustab statistikaamet augustikuu tööstustoodangu indeksi. Loome telefoniühenduse statistikaameti analüütiku Helle Bunderiga, kes kommenteerib värskeid andmeid. Ühtlasi vaatame temaga, mismoodi on kasvanud tööstustoodang Eestis viimastel aastatel.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saade keskendub ruumide soojendamisele. Tööstusruumidesse, garaažidesse ja mujalegi sobivad viimastel aastatel populaarsust kogunud diislikütusega soojuskiirgurahjud. Milline on seadme töötamise põhimõte ja mis on eelised teistsuguste küttesüsteemidega ahjude ees, räägib saates VeltEksperdi müügijuht Karol Pokbinder.

Puudutame konsultatsiooni ja seadme hoolduse olulisust ning saame teada, millised on diislikütusega soojuskiirguri ülalpidamiskulud. Kuidas tekitatakse kütmisega soojaalad ning milline lahendus võimaldab VeltEksperdi toodete sobivust ise testida, kuuleb samuti saatest.

Saadet juhib Mai Kroonmäe. Saade oli eetris tänavu veebruaris.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala sündmusi kokku võtvas saates arutavad Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Karl Eduard Salumäe ja Urmas Jaagant, milliseid tendentse näitab selleaastane Äripäeva Rikaste TOPi edetabel.

Samuti võetakse teemaks riigikogu pisiapsud eelnõude menetlemisel, mis on kaasa toonud hulga piinlikke seiku, kus eelnõusid on tulnud tagasi võtta ja uuesti teha. Samuti vaatavad ajakirjanikud sisse värskesse riigieelarvesse, mis vähemalt selle koostajate sõnade kohaselt rühib hoolega eelarve tasakaalu suunas, kuid on see ikka vajalik?

Saadet juhib Urmas Jaagant.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas digiturunduse praktik ja Hobby Hall Grupi (Hansapost) e-kaubanduse ja digiturunduse juht Ilmar Mihkelsoo, kellega tuleb juttu järgmise aasta digiturundusplaani tegemisest.

Saates tuleb juttu eelarve jaotamisest, mõõtmisest ning ka kanalitest, kuhu tasub järgmisel aastal digiturunduses investeerida. Samuti räägitakse sellest, kui pikk plaan tasub üldse teha.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Saate pikemate jutuajamiste teemad viivad kaugele minevikku ja märksa lähemasse tulevikku.

Euroopa kosmoseagentuur ESA tahab Kuu lõunapoolusele oma baasi rajada. Kuna Kuu peal tuult ei puhu ja hüdrojaamasid ei saa ehitada, siis tuleb energiat saada Päikeselt. TalTechis on praegu käimas materjalide arendamine, mida on kavas Kuu-baasi päikesepaneelide valmistamisel kasutada. Tehnoloogia nimi on monoterakiht-päikesepatarei. Räägime saates nii patareist kui ka Kuul toimiva energeetika iseärasustest TalTechi keemia- ja materjalitehnoloogia doktorandi Katriin Kristmanniga.

Teine teema viib meid kiviaega. Rahvusvaheliste teadlaste uurimisrühma töös selgus, et Valgast 50 kilomeetrit läänes paiknenud asulas umbes aastal 3000 eKr noorelt surnud mees on maailma vanim teadaolev katkuohver. Missugust elu tollal elati, kes siin elasid ja mida aegade iidseimast katkusurma juhtumist järeldada võiks, teeme juttu Tartu Ülikooli arheoloogia teaduri ja uurimisrühma liikme Mari Tõrvaga.

Saatejuht on ajakirja Imeline Teadus toimetaja Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

