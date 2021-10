Uudised

Äripäev

2. oktoober kell 10:47 Jaga lugu:







Raadiohitid: enimkaubeldud aktsiad, uued avalikud pakkumised ja optimistlik tulevik majandusele

Swedbank Eesti investeeringute strateeg Tarmo Tanilas. Foto: Raul Mee

Mis toimub Tallinna börsil, millised on eestlaste enimkaubeldud aktsiad, milline on vaade Eesti järgmise aasta majandusele, millisest sektorist tulevad uued ükssarvikud ja kes kuuluvad Äripäeva rikaste TOPi, on küsimused, mis kõnetasid enim sel nädalal Äripäeva raadio kuulajat.

Nädala kuulatuimad saated ja intervjuud:

"Investor Toomase tund". Tanilas: raha ei mahu Tallinna börsile ära, aga veel tänavu tuleb mitu IPOt

Swedbank Eesti investeeringute strateeg Tarmo Tanilas rääkis saatest, millest tema johtub oma investeerimisotsuste tegemisel ja soovituste andmisel. Tanilase sõnul on täna probleem Tallinna börsil selles, et ettevõtteid on siin liiga vähe noteeritud ning raha ei mahu siia ära. Ta lausus, et veel tänavu on toimumas mitu aktsiate esmasmüüki ehk IPOt.

Kuula siit:

"Kauplemise ABC". Maaklerite raskekahurvägi: kuumad on rohesektor, robootika ja Hiina

Eestlaste seas enimkaubeldud aktsiad võtsid saates luubi alla LHV vanemmaakler Nelli Janson ja Swedbank Marketsi finantsturgude valdkonnajuht Andres Suimets. Ka räägiti Balti ja maailma börside viimase aja olulisematest arengutest, arutleti, millised on kohalike investorite ja kauplejate tüüpvead börsidel ning avati kauplemispsühholoogia olulisemaid tõdesid.

Kuula siit:

"Kuum tool". Madis Müller: hüperinflatsiooni ei tule

Eesti Panga juht Madis Müller andis Äriplaani konverentsil optimistliku vaate Eesti majandusele järgmiseks aastaks. Hüperinflatsiooni Eesti keskpank ei oota ning tänavu kiiret kasvu näidanud energiahinnad võtavad tuure maha. Mis saab palkadest ja tööjõuturul, sellest juba intervjuus.

Kuula siit:

Kuum tool. Ükssarviku asutaja: Eestis asutatakse kohe 20 uut ükssarvikut

Ükssarviku, kindlustusidufirma Zego asutaja Sten Saar leiab, et järgmise viie aasta jooksul asutatakse Eestis paarkümmend uut ükssarvikut ehk enam kui miljard dollarit väärt ettevõtet. Millel tema optimism põhineb ja millistest sektoritest need tulevad, selgub intervjuust.

Kuula siit:

Hommikuprogramm. Rikaste TOPi uustulnukad tulevad Funderbeamist

Äripäeva Rikaste TOPi uustulnukate seas on mitu Funderbeami platvormilt raha kaasanud ettevõtte juhti. Sealhulgas said sel aastal esmakordselt edetabelisse Change’i, Huumi ja Ampleri omanikud. Saates toodi välja, kelle vara on edetabelis enim kasvanud ning kes on kõige suuremad kaotajad.

Kuula siit: