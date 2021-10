Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: miski ei ole enam endine!

Hommikuprogrammis võetakse kokku kohalike omavalitsuste valimiste tulemused. Foto: Liis Treimann

Esmaspäeva hommik tuleb eriline! Kes on valimiste võitjad ja kaotajad? Kes haarab võimu pealinnas? Kuidas mõjutavad kohalike valimiste tulemused koalitsiooni Toompeal? Milline poliitiline jõud võidab üleriigilises arvestuses ja mida räägib see tähtede seisust tulevasteks riigikogu valimisteks?

Ärka koos Äripäeva raadioga ja saa osa tulivärsketest uudistest, intervjuudest, kommentaaridest ja analüüsidest. Otse-eetris kommenteerivad tulemusi tipp-poliitikud Mihhail Kõlvart, Kristen Michal, Kristina Kallas, Henn Põlluaas ja Raimond Kaljulaid. Oma muljeid kampaaniast jagab Lõuna-Eestis Põlva vallas kandideerinud ettevõtja Kuldar Leis. Kell 8.35 tulevad stuudiosse Äripäeva ajakirjanikud Aivar Hundimägi ja Urmas Jaagant, et koos saatejuhtidega analüüsida poliitilist olukorda ja võimalikke edasisi poliitilisi arenguid.

Hommiku jooksul vaatame otsa ka börsil toimuvale, sest pärast Enefit Greeni märkimistulemuste selgumist ja teisi viimase aja IPOsid pole ka Tallinna börs selline, nagu ta oli.

Raadiohommikut veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00-12.00 "Kuum tool". Pühapäeva õhtul selguvad üle Eesti kümned võimukoalitsioonid ja jõujooned, mis hakkavad kujundama väljaspool Toompea müüre toimuvat. Millised poliitilised jõud kujundavad järgneval neljal aastal ettevõtjate rohujuure tasandi ärikeskkonda ja kuidas muutub tõmbekeskuste juhtimine? Äripäeva otsestuudios võtavad kohalike omavalitsuste valimised kokku Tööandjate Keskliidu tegevjuht Arto Aas ja sihtasutuse Liberaalne Kodanik (SALK) juht Tarmo Jüristo. Saadet juhib Allan Rajavee.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris".' Kogu maailm maadleb toorainekriisiga, aga kui ohtlik on kriis maavarateadlase pilgu läbi ja mis seda kriisi lahendada aitaks? Millised on üldse kriitilised maavarad ja kuidas saaksime tagada varustuskindluse?

Lisaks räägime sellest, et tööjõukriis takistab praegu ka maavarade uurimist ja selleski sektoris tuleb tegeleda välistalentide meelitamisega. Kui suur on Eestis huvi maavarade ja mäetööstuse vastu? Räägime ka sellest, mis takistab kaevanduste loomist Euroopas ja milline võiks olla Eesti fosforiidi tulevik. Saates on külas Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi mäenduse ja maavaratehnoloogia osakonna juht Veiko Karu. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Kullafond". Järjest enam ilmub juhtimisteemalisi raamatuid ja koolitusi teemal mindfulness. Millist kasu tõuseb selle kasutamisest tööl ja kuidas see enda ettevõttesse viia, sellest rääkisid esimest korda 2017. aasta sügisel eetrisse jõudnud saates ravimifirma Roche juht Kadri Mägi ja SEB Panga koolitus- ja arenduskonsultant Liina Hindremäe, kes enda ettevõttesse mindfulnessi on viinud. Nad nimetavad seda rohuks läbipõlemise vastu. Läbipõlemisega on CV Keskuse andmeil kokku puutunud 80% töötajaist. Saatejuht on Rivo Sarapik.

