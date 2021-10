Uudised

Raadiohommikus: LHV tulemused ja rahvapidu Tallinna börsil

Foto: Liis Treimann

Hommikuprogrammis anname ülevaate värsketest LHV teise kvartali tulemustest ning uurime, mida praegu tasub Balti börsidel osta ja müüa. LHV tulemustest teeme otsestuudios kokkuvõtte LHV Panga juhi Kadri Kiiseliga ning Tallinna börsi kuumemaid investeerimisideid kommenteerib investor ja investeerimisõpikute autor Jaak Roosaare.

Trükisooja ehituskaupade müüjate ja elektriinstallatsiooniettevõtete konkurentsiraporti põnevamtest leidudest räägime Äripäeva konkurentsiraportite projektijuhi Sigrid Kõivuga. Äripäeva ajakirjaniku Mait Krauniga lahkame, mida oodata äsja alanud börsifirmade tulemuste avaldamise hooajast ning mida võib välja lugeda tooraineturu viimastest liikumistest.

Raadiohommikut veavad saatejuht Juhan Lang ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Päev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Eramaja ehitus". Jätkame saatesarja esimeses osas alanud jutuajamist Peeter Kärpiga, kes seekord esindab kaubamärki Öko Katused ja Fassaadid omavat ettevõtet ning tutvustab erinevaid katuse- ja fassaadimaterjale – räägime, millistel põhimõttetel materjali katusele või fassaadile valida.

Saates peatume küsimusel, miks täna Eestis ehitatavatest eramutest vähemalt pooled nõutud 50 aastat ei kesta ning miks on nii, et jämedalt võttes on ehitus Eestis võrreldes Lääne-Euroopaga kõigest 30% odavam, aga katuste ja fassaadide kestvus on siin koguni 2–3 korda väiksem. Lisaks tuleb jutuks, mis on tuulduvate fassaadide eelis mittetuulduvate ees ja miks on kvaliteetne projekt ka eramaja ehitamise või renoveerimise juures kriitiliselt tähtis.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Spordiajakirjanik Aet Süvari räägib, kuidas ta on kasvatanud oma portfelli 50 000 euro suuruseks investeerides peamiselt nimekate ja tugevate ettevõtete aktsiatesse. Oma esimese investeeringuga tuli tal aga üle elada 80% kukkumine.

Kuigi Süvari sõnul elab ta üsnagi kokkuhoidlikku elu, et oleks raha nii investeerimiseks kui ka reisimise, jaoks, ei ole ta endale eesmärgiks võtnud finantsvabaduse saavutamist, vaid pigem elustandardi säilitamise pensionipõlves.

Saadet juhib Anu Lill.

13.00–14.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Järjekorras kümnendas saates sarjast "Digipööre kaubanduses ja tööstuses" tuleb juttu nii tehases töötavatest robotitest kui trakvararobotitest. Saate külalised on Orkla Eesti Põltsamaa tehase juht Indrek Grossthal ja Columbus Eesti digitaliseerimisekspert Toomas Olli.

Orkla Eesti Põltsamaa tehases toimetab kolm pakkimisrobotit: Robert, Roberta ja Robotiina. Indrek Grossthal jagab oma kogemust robotite kasutuselevõtuga. Toomas Olliga räägime sellest, kuidas tarkvararobotid saavad aidata kontori- ja tehasetöölistel vähendada tüütut mehaanilit käsitsitööst.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

15.00–16.00 "Turismitund". Võtame kokku 2021. aasta suve külastajanumbrid ja küsime, kuidas majutusasutustel läks. Statistika näitab, et suvi oli parem kui eelmine, ning tahame teada, millised põhjused selle taga on.

Saatest saab teada, kuidas on muutunud majutust otsivate külaliste soovid ja harjumused, millised on trendid majutuse broneerimisel ning millised muutused võivad juhtuda tulevikus. Külalised toovad ka värvikaid näited rasketest aegadest ja klientidest, kes ei oska käituda.

Kogemusi ja lugusid jagavad Go Hotel Shnelli hotellijuht Alver Pupart ja Mustjõe Kõrtsitalu perenaine Evika Eljas. Saadet juhib Gregor Alaküla.

