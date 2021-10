Õiguskomisjon toetab kaubanduse paindlikumaid töölepinguid

Tööjõu puudust võiks leevendada muutuvtunni töölepingute süsteem

Tööjõu puudus on pannud ettevõtjaid ja tööandjaid probleemi leevendamiseks leidlikke lahendusi otsima. Üks neist on näiteks muutuvtunni töölepingute süsteem. Mis see täpselt on?