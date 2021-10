Uudised

Äripäev

26. oktoober kell 14:37 Jaga lugu:







Raadiohommikus: kust võiks saada hiigelpalka?

Praegu toimuvat palgarallit kommenteerib ka Hekotek ASi juht Heiki Einpaul. Foto: Andras Kralla

Homme pärastlõunal ilmub Äripäeva koostatud värske Palga TOP, mis reastab Eesti parimad palgamaksjad. Piilume hommikuprogrammis pisut edetabeli sisse ja uurime selle toimetajalt Kai Millerilt, mille poolest tänavune TOP varasematest erineb ja mida huvitavat sealt leida võib.

Praegu toimuvat palgarallit, tööjõuturu olukorda ja üleüldist tööstussektori käekäiku kommenteerib hommikul tööstusettevõtte Hekotek ASi juht Heiki Einpaul.

Börsiettevõte Harju Elekter teatab homme oma kolmanda kvartali tulemused. Hommikuprogrammis aitab Harju Elektri numbrite taha vaadata ettevõtte juht Tiit Atso.

Tallinna ettevõte Nobel Tech OÜ investeeris Saksamaa iduettevõttesse Excelsea, et luua koostöös ülemaailmne turundusplatvorm väikestele ja keskmistele ettevõtetele. Stuudiosse tuleb Nobel Techi emafirma Nobel Digitali partner ja tegevjuht Kristiina Tukk, kes selgitab, mida see turundusplatvorm endast täpsemalt kujutab ja miks nad seda teevad.

Hommikuprogrammi juhivad Eliisa Matsalu ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates räägime reisimisest muutunud maailmast, ka reisibüroo ja -konsultandi rollist. Reisibüroo Go Traveli näitel saame teada, mis on kuumimad sihtkohad, kuidas on muutunud reisijate eelistused ja harjumused ning mida pakutakse eriti seiklushimulistele ränduritele.

Saatekülalised, Eesti Turismifirmade Liidu president ja Go Traveli nõukogu esimees Tiit Pruuli ning reisikirjanik ja Go Traveli reisijuht Rene Satsi jagavad kuulajatega ka värskeid reisimuljeid Arktikast ja Pakistanist.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Räägime sellest, milline on kohtusüsteem praegu ja millised muutused võivad kohtumenetlustes peagi aset leida. Jutuks tulevad kohtuotsuste ja menetluste avalikkuse plussid ja miinused, kohtupidamise kiiruse ning maksumuse võimalikud muutused ning teised suundumused.

Külas on Triniti advokaadibüroo vandeadvokaadid Anna Liiv ja Erki Vabamets, kes toovad näiteid oma igapäevatööst. Muu hulgas selgub, et kuigi advokaadid on juba pea kümnendi jooksul saatnud dokumente kohtusse digitaalselt, siis kohtus prinditakse kõik välja. Ilmselt on selline olukord muutumas. Saadet juhib Gregor Alaküla.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Seekordses saates võtame ette jae- ja hulgikaubanduse TOPi. Saates on kolm külalist: Circle K Eesti kaubandusdirektor Diana Veigel, Coca-Cola HBC Baltikumi ja Poola juht Jaak Mikkel ning KPMG juhtimiskonsultatsioonide valdkonna juht Tarmo Toiger.

Räägime kaubanduse trendidest, automatiseerimisest ja robotiseerimisest, tarbijakäitumise muutumisest ja töötajate leidmisest ja hoidmisest.

Saadet juhib Hando Sinisalu.

13.00–14.00 "Juhi jutud". Kuidas motiveerida inimesi suuri asju ellu viima on küsimus, millele oskab hästi vastata Eesti koristamisest üleilmse sündmuse kasvatanud ja Rohetiigri üks eestvedajaid Eva Truuverk. Nimelt kaasas aktsioon tuhandeid vabatahtlikke ja miljoneid inimesi üle ilma.

Mida see juhile ja eestvedajale õpetas, kuidas end väikeste vahenditega valjusti rääkima panna ning miks Eva Truuverk iseenda alluvuses töötada ei tahaks.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00–16.00 "Mets ja majandus". Tänases saates räägime põhjalikumalt bioenergeetikast. Lisaks elektrit tootvatele tuule- ja päikeseparkidele on meil hulgaliselt elektri ja soojuse koostootmisjaamu, mis põhiliselt kütavad suurt osa Eesti asulatest. Koostootmisjaamade kütuseks on põhiliselt hakkepuit. Kas ka hakkepuidu hind võib lähiajal tõusta ja muuta seega soojusenergia kalliks? Või võib äkki hakkepuiduks vajalik ressurss otsa lõppeda? Nendele küsimustele otsime vastuseid vestlusringis, milles osalevad Kaugkütte Ühingu, Taastuvenergia Koja ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu esindajad.

Saate teises pooles teeme juttu puitarhitektuurist. Juba 19. aastat valitakse Eestis aasta parimat puitehitist. Ajaga ei ole konkurss hääbunud, pigem hoogu juurde saanud, nagu tegelikult ka puidust ehitamine. Kuidas konkurss toimub, mida hinnatakse ja kuidas suhtuvad arhitektid puitu kui ehitusmaterjali? Nendel teemadel räägime konkursi korraldaja Erik Konze ja tänavuse konkursižürii esimehe, arhitekt Kaur Talpsepaga.

Saadet juhib Toomas Kelt.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit