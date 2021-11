Uudised

Raadiohommikus: muljed Dubai Expolt, räägime ka Rail Balticu hetkeseisust

Hommikuprogrammi saatejuht Hando Sinisalu saabus äsja Dubai Expo maailmanäituselt ja vahendab saates muljeid ning intervjuusid Eesti ettevõtjatega. Kuulame intervjuusid ETS-Nordi juhi Urmas Hiie, Yanu baarirobotite asutaja Alan Adojaaniga ning EASi Dubai esindaja Ege Devoni ja Expo Eesti paviljoni äriesindaja Jaan Kelderiga.

Milline on Rail Balticu hetkeseis? Arutame asja Rail Baltic Eesti juhi Tõnu Grünbergiga. Külla tuleb ÖÖDi peegelmajade juht Andreas Tiik, kes kaasab parasjagu Funderbeami platvormil raha.

Delovõje Vedomosti tähistab oma 25. sünnipäeva, sel puhul tuleb külla peatoimetaja Polina Volkova.

Hommikusaadet juhib Hando Sinisalu, uudiseid toimetab Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Soraineni sagedus". Mida teha, kui oled alustav ettevõte ja soovid raha kaasata, arutlesid Saunumi näitel saatejuhid Kaupo Lepasepp ja Mario Sõrm Saunumi tegevjuhi ja juhatuse liikme Henri Lindali ning advokaadibüroo Sorainen vandeadvokaadi Kätlin Krisakuga. Enne Saunumi esmast aktsiate avalikku pakkumist oli First Northi turul üks Eesti ettevõtja. Nüüdseks on neid juba kuus ning huvi aina kasvab.

Kapitali kaasamises ja kapitaliturgudele sisenemise küsimustes annab Sorainenis nõu Kätlin Krisaki juhitud finants- ja kindlustusõiguse tiim.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumematest teemadest hekseldame läbi börsil debüteeriva Hepsori ja Eestit haaranud börsivaimustuse. Tähelepanuta ei jää ka ühisrahastus ja üks kurioosne autohange.

Saates arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Juhan Lang, Kristjan Pruul, Ken Rohelaan ja Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas Photopointi turundusspetsialist Jürgen Veerme, kes on aastate jooksul teinud suurt tööd oma ettevõtte sisuturunduse ja SEOga. Saates tulebki juttu sisuturundusest ja sellest, kuidas selle abil äritulemusi saada.

Veel räägime tekstide tõlkimisest, konkurentsist ning eeltööst, mis ühe hea sisuturundusloo tegemiseks on tarvis teha. Vastuse saab ka küsimus, kuidas nad uuendavad vana avaldatud materjali ning kuidas nad mõõdavad sisuturunduslike tegevuste tulemuslikkust.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Seekordne saade vaatab nii minevikku kui tulevikku. Tallinna Ülikooli humanitaarinstituudi teadur Tuuli Kurisoo on koondanud enam kui poole tuhande leheküljelisesse teadustöösse Eestist ja Liivimaalt 9.–13. sajandist pärinevate ripatsite loo. Neid leide on väga palju, lausa tuhandeid. Millist infot need meile toonase elu kohta annavad, sellest räägimegi.

Tuleviku poole heidame pilgu TalTechi professori Raivo Selliga. Ülikool andis kuu algul teada, et valminud on nende isejuhtiva auto ehk Iseauto uus versioon, ja sellest teemegi juttu.

