Audiitorbüroode TOP 3: ühe naistöötajaga ettevõte

Raamatupidamisbüroode TOP 3: nelja aastaga “hinge värisedes” nullist tippu

Raamatupidamisbüroode edetabelis kolmanda koha hõivanud Elmek Accounting OÜ tegevjuht Egle Vainula tõdes, et olenemata tervisekriisist, on neil läinud hästi ja nad on nelja-aastase tegutsemisaasta jooksul saavutanud kiire edu.

Raamatupidamisbüroode edetabelis kolmanda koha hõivanud Elmek Accounting OÜ tegevjuht Egle Vainula tõdes, et olenemata tervisekriisist, on neil läinud hästi ja nad on nelja-aastase tegutsemisaasta jooksul saavutanud kiire edu.