Raadiohommikus: alternatiivturu IPOmaania

First North alternatiivturule on lisandumas kaks Eesti ettevõtet. Foto: Andres Haabu

IPOde sadu jätkub – sellest nädalast saab Nasdaq Balti alternatiivturul First North märkida kahe Eesti ettevõtte aktsiaid.

Rahakaasamistest räägivad teisipäeva hommikuprogrammis SMS-kommunikatsiooni teenuseid pakkuva TextMagicu tegevjuht Priit Vaikmaa ja elektriliste kastirataste tootja Hagen Bikes juhatuse liige Kaspar Peek. Kahest värskest IPOst vestleme ka Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Simo Sepaga.

Teisipäeva hommikul avaldatakse Eesti kolmanda kvartali SKP andmed, mida kommenteerib eetris Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Lisaks räägime riskikapitalifondi Karma Ventures partneri Margus Uudamiga. Karma Ventures kogus investoritelt uue Baltikumile suunatud tehnoloogiasektori investeerimisfondi rajamiseks 100 miljonit eurot.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". 22 aastat tagasi asutatud puidufirma Pinska on arenenud väikesest saeveskist ettevõtete kompleksiks. Võidetud on klientide usaldus ning ollakse professionaalid elementmajade, aga ka katuste ning fassaadide tegemises. Saatest kuuleb elementmajade eeliseid ja arengukohti ning saame tada, millega tuleks arvestada ideaalse katuse ja fassaadi puhul.

Stuudios on külas ettevõtte üks omanikest Andrus Vender ja saadet juhib Mark Kitajev.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates räägime lahti ulmelisi tootlusi pakkuva, samas nii ohtliku ja müstilise krüptovaluuta toimimise põhimõtted. Investor saab näpunäiteid, kuidas alustada krüptovaradesse investeerimist, lisaks teadmisi, mida tähendab ikkagi kaevandamine, räägime, kus asuvad need paljuräägitud plokiahelad, mis tegelased on tokenid ning kui suur roll on selle krüptoinvesteerimise juures digitaalsel rahakotil.

Stuudios on Oblicity Estonia tegevjuht Rene Lauk, saadet juhib Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00–13.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Seekord on saates külas Columbus Eesti ärianalüütika juhtivkonsultant Kristen Pugi ja Columbus Eesti finantsjuht Kristjan Roosileht.

Juttu tuleb e-arvetest, Excelist kui seni kõige levinumast tööriistast, nutukatest robotitest, mis aitavad kuludokumnetide kinnitamist kiirendada, ja eelarvestamise automatiseerimisest. Saadet juhib Hando Sinisalu.

13.00–14.00 "E-kaubanduse areng ja tulevik". Saates räägime eelseisvatest jõuludest ning saatekülalised annavad soovitusi, kuidas kiirel perioodil kõik kliendid edukalt teenindatud saaks. Kogemusi ja nõuandeid jagavad Põldma Kaubanduse Baltikumi teenindusjuht Jane Kesamaa ja DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd.

Saates tuleb juttu ka pakendamisest, taaskasutamisest, pakiautomaatidest ning ka tasuta tarne pakkumisest. Saadet juhib Art Lukas Maksekeskusest. Saadet toetab DPD Eesti.

15.00–16.00 "Töö ja palk". Töötajate, juhtide ja personalijuhtide vaimne tervis on praegu ääretult suure löögi all ja läbipõlemise lugusid tuleb uksest ja aknast. Sestap tuleb saates juttu vaimsest tervisest, tööstressist ja läbipõlemisest. Kuuleme, mida teevad Helmes ja töötukassa töötajate vaimse tervise hoidmiseks ja millised osad peaksid kindlasti nn vaimse tervise paketti kuuluma. Samuti tuleb juttu sellest, kuidas on vaimsest tervisest rääkimine ja läbipõlemise teemad viimase kahe aasta jooksul muutunud, ning Kristjan Rotenberg jagab ka oma läbipõlemise lugu.

Stuudios on Helmese personalijuht ja tööandja brändingu eestvedaja Maris Viires, tegevjuht, mentor ja koolitaja Kristjan Rotenberg ning töötukassa personalispetsialist Mariliis Saat. Saadet juhib Äripäeva Personaliuudiste juht Kai Miller.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

