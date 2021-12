Uudised

Kinnisvarabüroo: novembris olid Tallinna korteriturul rekordilised nii hind kui tehingute koguarv

1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ tegevjuht Martin Vahter. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Novembris Tallinnas müüdud korterite keskmine ruutmeetri hind tõusis rekordilise 2452 euroni, mis on 3% võrra suurem oktoobriga võrreldes. Kokku müüdi Tallinnas 1098 korterit, mis on viimase 15 aasta suurim tehingute arv, teatas kinnisvarabüroo 1Partner pressiteate vahendusel.

"Viimati tehti Tallinnas ühe kuu jooksul nii palju tehinguid 2006. aasta sügisel, vaid loetud kuud enne seda, kui kinnisvaraturg järsult langema hakkas. Oluline on mõista, et tänane olukord on siiski oluliselt erinev, sest nii arendajad kui rahastajad on toonasest just riskide maandamise osas palju õppinud," rõhutas 1Partner Kinnisvara just Martin Vahter ning viitas, et 15 aastat tagasi oli korterite aastane hinnatõus uskumatud 50%, aga praegu jääb see ligikaudu 10-15% vahemikku.

