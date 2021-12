Uudised

Äripäev

12. detsember kell 14:35 Jaga lugu:







Raadiohommikus: kinnisvara otsib rahakotti ja elektri hind teeb haiget

Kinnisvaraturul muutuva hinnaga sõlmitavatest lepingutest räägib hommikuprogrammis Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand. Foto: Eiko Kink

Äripäeva raadio esmaspäevases hommikuprogrammis räägime kinnisvaraturu järgmistest ohumärkidest ja võimalustest, elektrituru valukohtadest ja ühe börsifirma kasvust.

Uuel nädalal vaatame täpsemalt sisse, kui suur oht peitub sisendhindades, mis on sundinud osa ehitajaid ja arendajaid sõlmima ujuva hinnaga lepinguid. Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand aitab lahti mõtestada, kelle rahakotist võetakse enim suurenenud kulude katteks.

Elektriturul on viimasel ajal laineid löönud kõrged hinnad. Miks hinnad kõrgeks läksid ja kui palju haiget tegid need elektrimüüjatele, räägime nii Nord Pooli Baltikumi esindaja Ingrid Arusega kui ka Elektrum Eesti juhi Andrus Liivandiga.

Nasdaqi alternatiivturul First North tegutseva ELMO Rendi juht Julia Nekrassova räägib aga lähemalt ettevõtte käekäigust ja selgitab investoritele viimase aja aktsiatehinguid.

Hommikul äratavad kuulajaid Äripäeva ajakirjanikud Ken Rohelaan ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Räägime saates kõrgharidusest, õppimisest ja sellest, mida teha, et hariduse “ärimudel” muutuks inimsõbralikuks. Ka sellest, kuidas tekitada win-win-win olukord töötava õppija, tööandja ja õppeasutuse vahel.

Töötava magistrandi suurimatest väljakutsetest räägib saates Kairi Johanson, kes on ettevõtluskõrgkooli Mainori ettevõtte juhtimise magistrant inimressursside juhtimise erialal. Mainori kolme magistrieriala, õppekavade kujunemise loogikat ja ootusi õppijate suhtes tutvustab Mainori erialajuht Janus Paurman. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 "Kuum tool". Saates on külas EASi juht Peeter Raudsepp. Temaga tuleb juttu nii EASi ja KredExi liitmise tagajärgedest, kriisis aidatud ettevõtete käekäigust, pandeemias tugevalt langenud välisinvesteeringutest ja paljust muust. Saatejuht on Kristjan Pruul.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris". Eestisse uue põlvkonna väikereaktoriga tuumajaama planeeriv Fermi Energia teatas detsembris, et meilegi kaalutavatest reaktoritest esimene omatüübiline rajatakse Kanadasse. Saates räägime sellest, mida see uudis Eesti jaoks tähendab, milliseid edasiminekuid tõi lõppev aasta Fermile ning mis ootab ees uuel aastal. Räägime ka väikereaktori rahastamisest ja võimalikest asukohtadest ning paljust muust. Külas on Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets. Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Kullafond". Äripäeva Raadio igihaljaste saadete sarjas meenutame esimest korda neli aastat tagasi eetris olnud saadet, kus hinnatud juhtide koolitaja Mare Pork rääkis, mida on juhtidel kasulikku õppida mindfulnessi tehnikatest, mida tipptegija juurde võiks õppida ning kas meil on käsil läbipõlemiste laine. Saatejuht on Rivo Sarapik.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit