Vilets ilm esitab Elmo Rendile väljakutse

Enn Laanso Foto: Andras Kralla

Viimase aja kehv ilm võib põntsu panna ka autorendiärile, sest neljarattalised peavad ka koleda ilmaga klientideni jõudma ja liikvele saama.

Elmo Rendi asutaja ja nõukogu esimees Enn Laansoo juunior selgitas Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et auto opereerimisega või haldamisega seotud tegevused on selle äri üks põhitalasid. “Lumi või suur vihm suurendab neid muresid konkreetsel ajahetkel kordades. Suures koguses lund on kindlasti kliendi vaatest ebamugav, kui ta peab lumist autot ise hakkama puhastama,” ütles ta. Ühtlasi on Elmo Rent tulnud välja lahendusega, kus auto lumest puhastaja teenib lõunasöögi raha ehk viis eurot iga puhastatud auto pealt.

