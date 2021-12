Uudised

Raadiohommikus: pankrotistunud T1 uus juht lubab lihvida keskusest teemandi

Tarmo Hõbe on kaheksa aastat olnud Saku Suurhalli tegevjuht, samuti on ta üks Rally Estonia peakorraldajatest. Foto: Jaanus Ree

Laenuagendi Lintgen valdusesse läinud T1 ostukeskuse juhiks saab Eestisse WRC etapi toonud ja pikalt Saku Suurhalli juhtinud Tarmo Hõbe. Homme hommikul küsime temalt, kust ta võttis julguse asuda juhtima pankrotti läinud ostukeskust? Lisaks uurime, kuidas tema käe all hakkab T1 nägu muutuma ja millised saavad olema esimesed sammud sel raskel teel?

Samuti lahkame LHV värskeid müügitulemusi LHV panga juhi Kadri Kiiseliga ja võrdleme Eesti alternatiivbörse Funderbeami ja Nasdaqi First Northi Äripäeva börsitoimetuse ajakirjaniku Simo Sepaga.

Homme hommikul aitavad teil päeva alustada Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Räägime saates rohevesiniku pilootprojektist, mille käigus plaanitakse Tartus panna linnaliine teenindama kolm rohevesinikul töötavat bussi, et meie oludes katsetada rohevesiniku kasutusvõimalusi. Sellega seoses arutleme, miks on see projekt oluline, kes-saaks sellest võita, kui kaugel on vesiniku tootmisega seotud tehnoloogiad, millised on rahvusvahelised kogemused ja millist rolli mängib innovatsiooni toetamisel avalik sektor.

Kui projekti taotlus saab Keskkonnainvesteeringute Keskuselt heakskiidu, loovad tervikliku vesiniku väärtusahela Eesti Energia, Alexela, Go Group ja Tartu linn ning esimesed bussid alustaksid inimeste teenindamist aastal 2023. Saates on külas Eesti Energia juhatuse liige Margus Vals, Alexela juht Marti Hääl, Go Groupi juht Jüri Etverk ja Tartu abilinnapea Raimond Tamm. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Investor Toomase tund". Saates on investor, ettevõtja ja EstBANi juht Lev Dolgatšjov, kes räägib, kuidas tema jõudis investeerimiseni ning mis oli tema esimene investeering. Lisaks avaldab ta oma portfelli sisu, kuhu kuuluvad idufirmade kõrval ka Tallinna börsi ettevõtted. Investor on sel aastal osalenud ka mitmel kuumal IPO-l ning saates räägib ta lähemalt, miks otsustas osaleda ja kuidas investeerimisotsuseid teeb. Lisaks räägime Funderbeamist, kus Dolgatšjovil on alles neli positsiooni, millest kahte on maha müümas. Saadet juhib Jaan Martin Raik.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Seekord on jututeemaks Dominate Salesi selle aasta jooksul tehtud projektide huvitavad ja kasulikud õppetunnid. Stuudios on Dominate Salesi tegevjuht Silver Rooger ja juhtimiskonsultant Andres Kiviselg.

Nad käsitlevad saates järgnevaid teemasid: miks on ettevõtte jaoks oluline kaardistada ja läbi mõelda oma olemasolev müügiprotsess, kuidas võiks või peaks üks müügi CRM-tarkvara olema seadistatud ja milliseid kasulikke funktsioone saab selles kasutada, miks üks kord aastas 1-2 päeva tiimi koolitamist ei vii soovitud tulemuseni ning kuidas seda olukorda parandada.

Saade oli eetris 2021. aasta augustis.

13.00–14.00 "Digipööre kaubanduses ja tööstuses". Aasta viimases saates võtame kokku käesoleva digiaasta, vaatame tulevikku ning kuuleme ühe puidutööstusettevõtte digitaliseerimise arengu lugu. Selleks oleme saatesse kutsunud Columbus Eesti digieksperdi Indrek Sabuli ja Barruse IT-juhi Vaido Otsari ning juhatuse liikme Andres Linnasaare.

15.00–16.00 "Turismitund". Võtame kokku lõppeva turismiaasta, kus iga nädal oli kui sõit Ameerika mägedel. Juttu tuleb valituse seatud piirangutest ja nende kommunikatsioonist, turismitrendidest ja kasutamata ärivõimalustest ning Eesti turundamisest eestlastele ja välismaalastele.

Ühtlasi räägime lähenevast turismiasjaliste aasta olulisimast sündmusest, turismimessist Tourest, ning ennustame 2022. aasta suviseid reisitrende.

Külas on Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

