Raadiohommikus: teemad kohvist vormelini

OA Coffee ASi tegevjuht Taniel Vaaderpass hoidmas käes ettevõtte toodet. Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis on börsile tikkuva kohvi hõngu, ent ka libedamaid, harivamaid ja kiiremaid teemasid.

Teisipäeval selgus, et kohvifirma OA Coffee taotlus võtta nende aktsia kauplemisele alternatiivturul First North lükati tagasi seetõttu, et Tallinna börs pole kindel, kas ettevõte täidaks piisaval määral börsi aruandluse ja läbipaistvusega seotud nõudeid. Paar tundi hiljem teatas Swedbank, et tühistab OA Coffee märkimised. Mida sellest kõigest arvata ja järeldada võib, selgitab neid sündmusi kajastanud Äripäeva börsiajakirjanik Jaan Martin Raik.

Mõni aeg tagasi sadas Eestis maha haruldaselt palju lund, nüüd tuleb hakkama saada puhutise jäävihmaga. Kas kindlustusfirmad mattuvad praegu töösse, kommenteerib If Kindlustuse Balti erakliendi üksuse juht Martin Mark. Teise teemana võtame temaga jutuks Äripäeva eestvedamisel korraldatava arvamuskonkursi Edukas Eesti, mida If toetab. Uurime, millist tulemust Mark sääraselt ideekorjelt loodab.

Eesti esimene distantsõppe valikainete kool Edumus School annab gümnasistidele võimaluse omandada oma ala praktikutelt teadmisi väga erinevates valdkondades, alustades rakendusbioloogiast ning lõpetades mängude disainiga, ning saada see oma koolis hindena arvestatud. Jaanuaris algavatest kursustest on aga kõige populaarsem hoopis rahatarkuse aine. Räägime sellest kõigest Edumus Schooli asutaja Maria Rahamägiga.

Teada-tuntud Eesti tudengivormeli võistkond saavutas lõppenud hooajal häid tulemusi, kuid see poleks olnud võimalik ilma terve rea kohalike ettevõtete toeta. Seejuures ei käi jutt üksnes rahast, vaid ka heast nõust ja erakorralisest abist näiteks olukorras, kus vahetult enne mõõduvõttu on purunenud mõni kriitilise tähtsusega detail. Stuudiosse tulevad tudengivormeli tiimi juht Georg Kõivumägi ja ühe suursponsori ABB esindaja Sven Sommer. Vestleme nii tänavusest aastast ja uuematest arengutest kui sellest, miks niisuguse projekti toetamine on firmade jaoks tähtis.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Linda Eensaar.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Kõige kuumemad teemad ja suunad eluasemeturul toovad kuulajateni arendusfirma Liven juht Andero Laur, kinnisvaraekspert Tõnu Toompark ja Luminori jaepanganduse juht Tanel Rebane.

Luminori peaökonomist Tõnu Palm aga annab saates teada, mis hakkab juhtuma energiahindadega ja majanduses.

Saatejuht on Paavo Siimann.

12.00–13.00 "Äripäeva TOP". Saates on seekord teemaks TOP 100. Räägime, kuivõrd voolis koroona TOP 100 kujunemist, kuhu on TOP 100s paigutunud riigiettevõtted ning milline ettevõte võiks olla tuleva aasta TOP 100 võitja.

Saatekülalised on Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja ja KPMG nõustamisteenuste juht Hanno Lindpere. Saadet juhib Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Iduettevõtlusele keskenduv saade võtab seekord kokku 2021. aasta suuremad ja olulisemad sündmused idusektoris.

Saates olid külas Asutajate Seltsi juhatuse liige Triin Kask ja EstVCA ehk Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooni tegevjuht Kadri Lindpere, kellega tuli juttu sellest, millest räägivad idusektori tänavune rekordiline käive, rekordilised rahakaasamised, exit'id ja järjest kasvav ükssarvikute arv ning kes keda hetkel jahib, kas idud investoreid või investorid idufirmasid.

Samuti rääkisime saates sellest, kas n-ö uksest ja aknast sisse pressiv investorite raha ei jäta meie idufirmasid mugavustsooni, kui kapital liiga kergelt kätte tuleb, kas praegune buum ja rekordilised käibed, rahakaasamised ohutulesid ei peaks põlema panema, mis on hetkel idusektori kõige suuremad väljakutsed ning millised saavad olema tõusvad trendid ja muutused tehnoloogiasektoris järgmisel aastal.

Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". „Alguses mind üllatas norrakate avatus. Jah, juht võtab vastu otsuseid, aga need arutatakse eelnevalt kõigiga läbi. Meie kultuuriruumis ootame juhilt: sina oled juht ja pead otsuseid langetama." Selline lähenemisviis limiteerib ideede arvu, mille baasilt saab häid otsuseid teha, ütles Merle Liisu Lindma, Microsoft HR Business Partner.

Lisaks tuleb juttu tagasiside andmisest, pingelistest vestlustest, Microsofti töö- ja suhtlemiskultuurist ning ka Kim Scotti raamatust „Radikaalne siirus. Ole vinge boss, kaotamata oma inimlikkust“.

Saadet juhib Urmas Kamdron.

