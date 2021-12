Uudised

Äripäev

22. detsember kell 15:21







Raadiohommikus: Steve Jürvetsoni värske investeering Eestis

USAs tegutseva riskikapitalisti Steve Jürvetsoni loodud Future Ventures juhib Woola seemneinvesteeringut. Foto: Annika Matson

Selle nädala viimases hommikuprogrammis keskendume idufirmadele ja võtame kokku kiirelt kasvavate ettevõtete aasta ning heidame pilgu järgmisse.

Sel aastal on Eesti idufirmad kaasanud rekordiliselt raha ja maksnud makse, samas kummitavad mitmed edasist arengut pärssivad tegurid. Mis need on ja kuidas neist mööda saada, sellest räägimegi.