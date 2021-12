Aasta parimad artiklid: 22 lugu, mida veel sel aastal lugeda

Pipedrive’i uus tippjuht: on magus aeg liitumiseks

Pipedrive'i tulevane tehnoloogiajuht Agur Jõgi rääkis, et parim aeg iduettevõttega liitumiseks on selle loomisel või uue kasvufaasi alguses, mis on Pipedrive’s just alanud. Ta selgitas, et sel viisil on võimalik kasvust näiteks optsioonidega kõige suuremat kasu saada.

