Raadiohommikus: kiire kasvu saladused ja Eesti firma müük üleilmsele hiiule

Idufirma FitSphere investor Ott Kiivikas. Foto: Liis Treimann

Äripäeva raadio reedene hommikuprogramm keskendub kiirele kasvule ja arengule. Juttu tuleb mitmekordse gasellitiitli tagamaadest ja kiirelt arenevatest ettevõtetest, millest ühe omanikuks võib saada ka iga raadiokuulaja. Juttu tuleb ka, kuidas šokolaaditootja lõikab kasu teaduskoostööst.

Reedeses hommikuprogrammis annavad intervjuu kiirelt kasvava terviseidu FitSphere investorid Ott Kiivikas ja Paavo Siimann, kolmekordse gasellfirma IseKallur üks asutajaid Erik Mesikäpp ja oma klienditeenindusega tegeleva idufirma globaalsele kindlustushiiule müünud AlphaChati juht Indrek Vainu ning käsitööšokolaade tootva Chocolala asutaja Kristi Lehis.

Hommikused intervjuud ja uudised toovad kuulajateni saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates teeme selgeks, mis on järjest enam töötajate motivatsioonipaketti lisatav tervisekindlustus, kas see konkureerib riikliku ravikindlustusega ja mis kasu see kohustusliku töötervishoiukontrolli kõrval loob.

Südameapteek on oma töötajatele Confido terviselahenduse võimaldanud ja apteegi personalijuht Hels Mikkal jagab nende kogemust – kust tuli initsiatiiv, kuidas töötajate tervisesse investeerimise ideed juhtkonnale müüa ja mille võtsid nemad kindlustuspaketti valides aluseks. Mis terviselahenduse puhul kindlustamise alla kuulub ja mis mitte, räägib saates Confido terviselahenduse ja kindlustuse valdkonna juht Mihkel Luigas.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Sel nädalal on Eesti uudistest kõige rohkem kõneainet pakkunud kõrge elektri hind ja valitsuse püüded hinnašoki mõju tarbijatele vähendada. Kuigi opositsioonipoliitikute väitel on olemas kiired ja lihtsad lahendused, siis valitsuserakondade sõnul need puuduvad või vähemalt on neis äärmiselt keeruline kokkuleppele jõuda. Kust võiks joosta Kesk ja Reformi vaheline kompromissijoon?

Sellele ja teistele sel nädalal uudistest esile kerkinud küsimustele otsivad Äripäeva raadio eetris vastuseid ajakirjanikud Karl-Eduard Salumäe, Kristjan Pruul ja Allan Rajavee.

12.00–13.00 "Fookuses: Euroopa majandus". Euroopat räsib energiakriis, mida kajastatakse kõikides maailma väljaannetes. Samal ajal õhutab Venemaa Ukraini piiri ääres konflikti ning survestab Euroopat oma nõudmistele alluma. Liikmesriigid otsivad lahendusi mõlemale probleemile.

Kuhu Euroopa Liit peaks fookuse panama, et energiakriis lahendada? Mis saab Nord Stream 2 gaasitorust? Milline on Brüsselis õhkkond ajal, kui peetakse läbirääkimisi Venemaaga? Kas on tõenäoline, et läheb suuremaks sõjaliseks konfliktiks Ukrainas?

Nendel teemadel räägime Euroopa Parlamendi liikme Riho Terrasega.

Saadet juhib Martin Teder.

13.00–14.00 "Kiired ja vihased". Kiiresti kasvavatele ettevõtetele keskenduvas saates on sel korral külas pika ajalooga rõivatootja Marati tegevjuht ja üks omanikke Raul Saks.

Räägime sellest, kuidas on Marat uuesti ellu äratatud, mis on toonud kasvu, kuidas on ettevõtet juhitud ja tootearendust tehtud, mis juhtimispõhimõtteid on Saks rakendanud, millised on suurimad väljakutsed ja paljustki muust.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

15.00–16.00 "Terviseuudised". Selle aasta esimene saade on tavapärasest veidi erinev. Toome kuulajateni 8. detsembril toimunud arstidele suunatud väljaande Meditsiiniuudised aastakonverentsi "Meditsiin 2022", mis kandis alapealkirja "Maski varjust välja", vestlusringi. Konverents leidis aset juba 12. korda ja keskendus tavapäraselt nii tulevase kui ka järgmiste aastate plaanidele, sest eluga tuleb edasi liikuda vaatamata koroonapandeemia mõjudele. Kuidas aga hakkama saada üha süveneva arstide ja õdede nappusega olukorras, kus vanimad neist on juba 90aastased ning segane on haiglate tulevik?

Nimetatud teemat lahati päeva lõpus peetud vestlusringis "Tööjõuprobleemid haiglates ja perearstide juures", milles osalesid perearstide esindajana Le Vallikivi, TÜ esindajana Anti Kalda, lisaks arstide liidu peasekretär Katrin Rehemaa, PERHi juhatuse liige Terje Peetso, TÜ Kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens ja õdede liidu juht Anneli Kannus. Vestlusringi modereeris Meditsiiniuudiste peatoimetaja Kadi Heinsalu.

Saate toimetas Meditsiiniuudiste toimetaja Violetta Riidas.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

