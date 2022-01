Hiina majanduskasv aeglustub

Hiina majanduskasvu pidurdavad ka raskused kinnisvarasektoris. Foto: Reuters/Scanpix

Hiina majandus tegi tõenäoliselt neljandas kvartalis viimase pooleteist aasta nõrgima tulemuse. Käesolev aasta ei tõota tulla kergem.

Hiina avaldab neljanda kvartali majandustulemused esmaspäeval, kuid Reutersi uuringu põhjal on oodata, et riigi SKP kasvas 3,6 protsenti. See oleks aeglaseim kasv alates 2020. aasta teisest kvartalist. Eelmise aasta kolmandas kvartalis kasvas maailma suuruselt teise majanduse SKP 4,9 protsenti.

