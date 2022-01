Kinnisvaraturg tegi viimases kvartalis rekordi

Arendaja: kinnisvaraostjal ei jää täna muud üle, kui olla julge

Domus Kinnisvara juhatuse liige Ingvar Allekand ütles intervjuus, et kinnisvaraostjal ei jää praegu midagi muud üle, kui olla julge. "Vastasel juhul ostab keegi teine korteri ära," märkis. Palju ostetakse kortereid nii, et jäetakse eelmine korter alles ja üüritakse välja. "Ükskord tuleb ka küsimus, kust kõik need üürilised tulevad."