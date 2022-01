Linnafirma juhatuse liige peab hakkama päevade viisi kohtus istuma

Tallinna Linnatranspordi ASi kontor. Foto: Andres Haabu

Linnale kuuluva Tallinna Linnatranspordi juhatuse liiga Lennart Viikma sai süüdistuse Saaremaa Laevakompanii maksejõuetuse tekitamises, mis tõstatab küsimuse, kas ta peaks linnafirma juhi kohalt lahkuma.

„Inimene, kes on saanud süüdistuse maksejõuetuse põhjustamises, mis on pankrotikuritegu, on linnale kuuluva ettevõtte juhatuse liige,“ ütles ajakirjanik Koit Brinkmann Äripäeva uuriva toimetuse raadiosaates "Luubi all". Tena sõnul on nende kahe fakti vastuolu kindlasti küsimusi tekitav.

