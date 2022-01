Uudised

Raadiohommikus: rikkaks aastal 2022. Aga ka sõjaohust

Üks hommikuprogrammi saatekülalistest on kaitseväe juht Martin Herem, kes kommenteerib praegust julgolekuolukorda. Foto: Raul Mee

Reedeses hommikuprogrammis räägime edukast investeerimisest aastal 2022 ning julgeolekuolukorrast kaitseväe juhataja Martin Heremiga.

Hommikuprogrammis on lisaks Martin Heremile külas investor ja rahatarkuse edendaja Liisi Kirch, Äripäeva toimetuse üks lõppenud aasta usinamaid investoreid Aivar Hundimägi ning börsiajakirjanik Simo Sepp. Räägime suurimatest investeerimisvigadest ja suurimatest õnnestumistest, parimatest ja halvimatest aktsiasoovitustest ning ka sellest, kuidas lapsed investeerima meelitada.

Programm on paljuski pühendatud investeerimisele, sest valmistume laupäeval toimuvaks investor Toomase konverentsiks.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Ettevõtte juubel". Metsatervendus on 25 aastat tegelenud metsa- ja põllumaade ostu ja haldamisega, kokku on ettevõtte portfellis üle 14 000 hektari. Kollektiiv, kuhu kuuluvad ka metsnikud ja metsaülem, on pisike, kuid teenuste sisseostuga pakutakse maapiirkondades tööd ligi paarikümnele pereettevõttele.

Me räägime saates Metsatervenduse juhatuse liikme Ants Erikuga Eesti metsade seisukorrast ja tulevikust, maaomanikuks olemise rõõmudest ja muredest, veidi metsanduspoliitikast ja Eesti Erametsaliidu rollist sealjuures. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Toimetuse nädalat kokku võtvas saates heidame pilgu poliitikast pungil töönädalale. Analüüsime valitsuserakondade vaevalist kokkuleppele jõudmist energiahindade kompenseerimise teemadel ja seda, kas ka ettevõtjad saavad selle üle rõõmu tunda. Küsime, milline laiem tähendus ja mõju oli peaminister Kaja Kallase kahel järjestikusel avaldusel riigikogus ning mõju Eesti sisepoliitikale edasiseks.

Käime üle ka välispoliitilise seisu fookusega Ukraina järjest pingestuval olukorral. Vaatame otsa sel nädalal ilmunud investorite TOP 1000-le; mida tähendab väikeinvestorite arvu kasv Tallinna börsile, Eesti ettevõtlusele ja sedakaudu ühiskonnale. 2022 on alanud väärtpaberiturul punases, kas nii jääbki? Uurime, mis juhtus puitmajade ehitajatega, ühe ekspordi kuldvasikaga. Mida teha, et meie suurprojektid ei tähendaks vaid 11 aastat mõttetut menetlust? Saates selguvad, nagu alati, nädala võitja ja kaotaja.

Arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Anu Lill, Eliisa Matsalu, Karl-Eduard Salumäe ja saatejuhi rollis on Neeme Korv.

12.00–13.00 "Sisuturundussaade". Saates tuleb juttu tehnoloogiaparkidest. Need aitavad suure elektritarbimisega ettevõtetel hoida elektri hind kontrolli all, lisaks aitavad kaasa rohe-eesmärkide täitmisele. Mida need endast täpselt kujutavad ja kellele kasu loovad, räägivad saates Enefit Poweri juht Andres Vainola, Tehnoloogiaparkide juht Norman Leemets ja IVIA juht Teet Kuusmik.

Lisaks tulevad saates jutuks ka päevakajalised elektriteemad. Saadet juhib Mark Kitajev.

13.00–14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas Adform Baltikumi müügidirektor Matis Metsala, kes räägib küpsistest, nende kadumisest ning reklaami sihtimisest tulevikus. Saates tuleb juttu ka kasutajate jälgimisest ning sellest, kuidas tulevik selles osas muutub. Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00–16.00 "Imeline teadus". Imelise Teaduse saates on kaks jutuajamist nagu ikka. Kõigepealt teeme tehiskaaslasest juttu Hans Terasega, kes on kuu alguses esitletud Eesti satelliidi ESTCube-2 projektijuht. Tehiskaaslane peaks kosmosesse 600 km kõrgusele orbiidile lendama aasta teisel poolel ja selle pardal on mitu teaduslikku eksperimenti.

Teises intervjuus räägime aasta loomast, kelleks on tänavu pruunkaru. Karu-teemalistele küsimustele vastab Tallinna loomaaia kauaaegne direktor Mati Kaal, kes aastakümneid tagasi noore teadlasena aktiivselt karundusega tegeles. Saadet juhib Madis Aesma.

