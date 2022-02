Raadiohommikus: sõjaoht ja selle järelmid, mõjukas finantsjuht ja kütuse hind

Maris Nõgu: 6 eurot cappuchino eest? Miks mitte!

Klient on nõus teenuse eest enam maksma, kui see on kvaliteetne ja selleni saab jõuda vaid töötajate haridusse panustades, kirjutab Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor turismi- ja restoraniettevõtluse erialajuht Maris Nõgu.

Klient on nõus teenuse eest enam maksma, kui see on kvaliteetne ja selleni saab jõuda vaid töötajate haridusse panustades, kirjutab Eesti Ettevõtluskõrgkooli Mainor turismi- ja restoraniettevõtluse erialajuht Maris Nõgu.