Zelenskõi: Vene väed tahavad saavutada kontrolli Tšornobõli üle

Motichecki juht arenguvestlustest: mineviku tulemuste jõllitamine ei vii meid edasi

Saatesarja “Bürootöö infopunkt” teises saates räägime personaliuuringutest. Miks me neid teeme, mida need ettevõttele annavad ja kui oluline on nende läbiviimisel kasutada nii digitaalseid platvorme kui ka üks ühele vestlusi.

Saatesarja “Bürootöö infopunkt” teises saates räägime personaliuuringutest. Miks me neid teeme, mida need ettevõttele annavad ja kui oluline on nende läbiviimisel kasutada nii digitaalseid platvorme kui ka üks ühele vestlusi.