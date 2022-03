Uudised

Äripäev

3. märts kell 15:35 Jaga lugu:







Raadiohommikus: värske pilk Ukraina-Poola piirilt ja Moldovast ning tööstussektori uuest kriisist

HANZA Mechanicsi Balti klastri juht Emöke Sogenbits. Foto: Raul Mee

Ukraina sõja tõttu seisab tööstussektor, kes alles hakkas koroonakriisist välja rabelema, silmitsi uute suurte väljakutsetega. Hommikuprogrammis aitab praegust turuolukorda lahti mõtestada masinatööstuse HANZA Mechanicsi Balti klastri juht Emöke Sogenbits ja palkmaju tootva Finnlog OÜ tegevjuhi Alar Anton, kes on Vene turul tegutsenud juba 2009. aastast.

Levila ajakirjanik Mari Mets sõitis nädala alguses Poola-Ukraina piirile, et kajastada Ukraina sõjapõgenike lugusid. Intervjuus Äripäevale räägib Mets, milline vaatepilt teda piiril ootas ja kuidas põgenikke aidatakse.

Ukraina naaberriik Moldova on hoidnud Ukraina-Venemaa konfliktis võimalikult neutraalselt joont, sest Moldova sõltub täielikult Vene gaasist. Paljud kardavad, et Venemaa plaanib rünnata ka Moldovat – seda hirmu külvas juurde ka Valgevene diktaator Alaksandr Lukašenka, kes näitas kaarti, kuidas Ukraina sõda pidi minema. Kaardile tõmmatud punased jooned näitavad, et Odessast liigutaks Transnistriasse, Moldovast lahku löönud ja mujal maailmas tunnustamata piirkonda, kus asuvad Venemaa sõjaväebaasid. Helistame stuudiost Moldovas elavale Eesti ajakirjanikule Marian Männile ja uurime, kuidas moldovlased end praeguses sõjaolukorras tunnevad.

Veel räägime hommikuprogrammis Äripäeva konverentside toimetuse juhi Marili Niidumaaga värskelt alanud uuest parima juhi konkursist.

Hommikuprogrammi juhivad Eliisa Matsalu ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Uues tööstust ja inseneeriat käsitlevas saates on külas Solaride tegevjuht Kristel Leif ja TalTechi kaasprofessor Toivo Tähemaa, saatejuhid on Fractory kaasasutaja Martin Vares ja Hando Sinisalu.

Räägime sellest, miks kaob paljudel lapsepõlves tekkinud tehnikahuvi ja millised stereotüübid takistavad inseneriks õppimast. Samuti tuleb juttu innovaatilisest Solaride akadeemiast, kus erinevate erialade noored koostöös ettevõtjate ja ülikoolidega näevad vaeva ühe eesmärgi nimel – ehitada valmis päikeseenergial töötav auto.

Ja lõpetame järeldusega – inseneriks võib õppida ka küpses eas!

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Seekordses saates on üks teema – Ukraina –, aga mitu tahku. Milline on Ukraina sõja viimane seis ja millised on märkimisväärsemad arengud? Kui kole paistab Venemaa majanduse tulevik ning kui olulisel määral mõjutab see Eesti ettevõtteid? Kas Eesti firmad peaksid Venemaa ja Valgevene turult võimalikult kiiresti lahkuma, et säilitada oma nägu? Mis meid sõjapõgenike asjus ees ootab? Mida arvata ideest anda Ukrainale Euroopa Liidu kandidaatriigi staatus?

Nende ja paljude teiste küsimuste üle arutlevad otse-eetris Delovõje Vedomosti peatoimetaja Polina Volkova ning Äripäeva ajakirjanikud Kristjan Pruul, Kristjan Kurg ja Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 "Läbilöök". Tiitli "Aasta koolitaja 2018" pälvinud Alar Ojastu räägib saates sellest, kuidas inimese sisemaailma mõistmine ja ausus aitavad inimesi paremini mõista ning juhtida. Juttu tuleb ka teadusuuringutest, motiveerimisest, meditatsioonist ja aususe tehnikast circling, mis kõik juhti töös aidata saavad. Saatejuht on Rivo Sarapik. Saade oli eetris 2019. aastal.

15.00–16.00 "Hea nägemise kool". Kas teate, miks oli Elton Johnil suur prillikogu? Ja milliste päikeseprillidega istuda kiire ja võimsa auto rooli, et nägemisväli oleks võimalikult selge ja kirgas? Hea nägemise koolis selgitavad Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnov ja Essilori tootespetsialist Margo Tinno ka seda, millised ravimid tõstavad silmade päikesetundlikkust, kuidas kaitsta silmi koduses õuekontoris ning kuidas teha kindlaks, kas päikeseprillidel on üldse UV-kaitse.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit