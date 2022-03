Luurekeskuse ülem: Vene väed on hüljanud veerandi sõjatehnikast

Kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg. Foto: Liis Treimann

Laias laastus on seis rindel sama, mis ööpäev tagasi – jätkuvalt üritavad Vene väed Kiievit ümber piirata, rääkis kaitseväe luurekeskuse ülem kolonel Margo Grosberg pressikonverentsil.

Tema sõnul käivad jätkuvalt ettevalmistused Kiievi ründamiseks. Üksusi koondatatakse Dnepri idakaldal, kuhu on toodud Vene tankiarmee ja üldvägede armee. Mõningad luureüksused on käinud Kiievi eeslinnades, kuid põhilised jõud on 70–100 kilomeetri kaugusel Kiievi kesklinnast.

