Raadiohommikus: nipid juhtidele meelerahu leidmiseks äreval ajal

Terapeut Helena Väljaste räägib hommikuprogrammis töötajate vaimsest tervisest ja selle hoidmisest. Foto: Raul Mee

Kolmapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis annab Vaikuseminutite koolitaja ja terapeut Helena Väljaste soovitusi juhtidele äreval ajal enda ja oma töötajate vaimse tugevuse hoidmiseks.

Räägime ka sellest, mida praegu kollektiivis ja tööõhkkonnas kindlasti teha ei tasu.

Lisaks teeme juttu e-makselahenduste ettevõtte EveryPay asutaja Lauri Tederiga ja uurime, miks ta ettevõtte 8 miljoni euroga LHV-le müüs.

Kinnisvaraarendaja Scandium üks partnereid Kalle Aron kirjutab kolmapäeva hommikul Äripäeva veebis ilmuvas arvamusloos, kuidas ta saadab igal kuul tahtevastaselt tuhandeid eurosid Vladimir Putini poole teele, aga teeb sellele nüüd lõpu ja sellest saavad teisedki ettevõtjad eeskuju võtta.

Intervjuud ja hommikused uudised toovad kuulajateni saatejuht Rivo Sarapik ja Ken Rohelaan.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Saates tuleb juttu vannitoalahendustest, valdkonna innovatsioonist ja trendidest. Põgusalt räägime ka sellest, milliseid levinud vigu vannitoa planeerimisel tehakse ja millised on vannitoalahenduste tootja võimalused rohelise mõtteviisiga kaasas käimiseks.

Villeroy & Boch Gustavsbergi Eesti filiaali projektimüügijuht Erki Orav märgib saates, et kuigi osa eestlasi teab mitmesaja-aastast brändi pigem lauanõude tootjana, on vannitoalahenduste käibeosa võrreldes lauanõudega kogu Saksa grupi peale kaks korda suurem. Grupi Eesti filiaal nõustab siinseid kinnisvaraarendajaid, arhitekte ja paigaldajaid, olles samal ajal tehniliseks toeks maaletoojatele ja edasimüüjatele. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Finantsuudised fookuses". Aruanded, arved, kviitungid ja veoselehed võiksid kõik olla elektroonilised ja liikuda reaalajas. See annaks tohutu ajavõidu ja muudaks ettevõtte majandusarvestuse efektiivsemaks. Ettevõtjad saaksid andmete põhjal langetada kiireid otsuseid.

Riik loob praegu vajalikke eeldusi, et andmevahetus riigi, ettevõtete ja kodanike vahel oleks standardiseeritud ja ühtne. Kuna reaalajamajandus nõuab investeeringuid, plaanib riik ettevõtjatele ka toetusmeetmed. Kui andmevahetus ja aruandlus muutuvad automaatseks, kas raamatupidajad kaotavad siis varsti oma töö?

Saates vestlevad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi reaalajamajanduse valdkonna juht Sirli Heinsoo ja Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees Margus Tammeraja. Saadet juhib Paavo Siimann.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Iduettevõtlusele keskenduva saate fookuses on seekord Ukrainas toimuv sõda. Saates on külas tervisetehnoloogiaga tegeleva idufirma Viveo Health asutaja ja tegevjuht Raul Källo ja haridusidu Edumus asutaja ja tegevjuht Maria Rahamägi.

Saates tuleb juttu sellest, millist mõju on Ukrainas toimuv praegu idufirmade tegemistele avaldanud ja kuidas ise ukrainlastele appi minnakse.

Lisaks tuleb saates juttu veel sellest, kuidas mõjutab Ukrainas toimuv laiemalt idusektorit, tööjõu värbamist ja investeeringute kaasamist, mida arvavad iduettevõtjad Venemaal tegevust jätkavatest ettevõtetest, kas ebakindel olukord Venemaa naabruses võiks panna idufirmasid oma peakortereid Eestist ära kolima ja milliseid väärtuseid on praegune kriisiolukord taas fookusesse tõstnud. Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 "Juhtimislabor". Ettevõtte Jane Kaerajook üks juhtfiguuridest Mai Kangro räägib saates uue ettevõtte protsesside loomisest ning juhi kasulikest oskustest. Lisaks tuleb saates juttu Dan Heathi raamatust „Ülesvoolu. Kuidas lahendada probleeme enne nende tekkimist“.

Kangro on võtnud nõuks kulgeda oma teekonnal positiivse laenguga, sest halvad inimsuhted võtavad kõige rohkem energiat. „Ma ei lase endaga käituda ebameeldivalt ja käitun ebameeldivate inimestega meeldivalt,“ avab ta oma kreedot, mis kehtib nii äris kui ka isiklikus elus.

Kangro ei tee saladust, et ta lausa naudib, kui kiirelt maailma muutub. Näiteks sobigu kas või tänane ettevõtlusmudel, mis on teinud töötajatest optsioonide abil omanikud. Nii tehakse tööd omanikutundega ning keegi ei pea kedagi kamandama, toob Kangro välja põhjuse, miks on oluline maailm pidevas muutuses hoida.

Saadet juhib Urmas Kamdron.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

