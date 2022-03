Uudised

Raadiohommikus: ettevaade nädalale, investeerimisvõimalused ja sõja mõju

Comodule'i asutaja ja juht Kristjan Maruste. Foto: Liis Treimann

Raadiohommikus tulevad vaatluse alla ettevaade nädalale, investeerimisvõimalused ja sõja mõju, sh ka Eesti riigihangetele.

Kuulajateni jõuavad intervjuud EstBANi presidendi Lev Dolgatsjovi, Comodule'i kaasasutaja Kristjan Maruste, ettevõtlusministri Andres Suti, Baltcapi partneri Kristjan Kalda ja börsiajakirjaniku Jaan Martin Raikiga.

Stuudios on Meelis Mandel ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

10.00-11.00 "Alustava ettevõtja A&O". Mida kvaliteetsem, kiirem ja turvalisem on internetiühendus, seda kindlam on, et ettevõte saab keskenduda oma äritegevusele. Just internetiühendus on seekord saate keskmes. Vastuse saavad muu hulgas küsimused, millele peaks teenusepakkujat ja paketti valides mõtlema, kas eelistada mobiilset- või püsiühendust, miks tasub luua ärikliendi konto ja mille kõige osas saavad abikäe ulatada klienditeenindajad. Saates jagab oma mõtteid ja teadmisi telekommunikatsioonioperaatori Tele2 interneti teenuse äri juht Linda Marie Ormus, saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00-12.00 "Kuum tool". Tänases saates tuleb ettemängimisele Äripäeva peadirektor Igor Rõtovi ja Delovõje Vedomosti ajakirjaniku Jaroslav Tavgeni intervjuu Venemaal kinni pandud raadiojaama Ehho Moskvõ ajakirjanik Aleksandr Pljuštševiga.

Pljuštšev kirjeldab avameelses intervjuus õudusunenägu, milles tema ning paljud teised Venemaa elanikud on viimasel ajal elanud. Ta arutleb, mis saab Venemaast ja venelaste eludest edasi.

Saade on salvestatud 6. märtsil. Intervjuu on vene keeles, eestikeelse tõlkega.

13.00-14.00 "Äritehnoloogia saade". Vladimir Putini algatatud sõda Ukrainas on kaasa toonud hulga küberründeid, reeglina Venemaa vastu. Mida ja kuidas seal häkitakse, kuivõrd see meid puudutab, mida on Eesti ettevõtetel käimasolevast kübersõjast õppida ning mida teha enda kaitsmiseks, arutlevad riigi infosüsteemi ameti infoturbeintsidentide käsitlemise osakonna ehk CERT-EE juht Tõnu Tammer ja Elisa Eesti tehnoloogiaüksuse juht, juhatuse liige Toomas Polli. Saadet juhib Indrek Kald.

15.00-16.00 "Lavajutud". Seekordne saade on lindistatud 2022. aasta jaanuarikuus toimunud Investor Toomase konverentsil.

Kuulete investori ja riskikapitalifondi Superangel investeeringute juhi Marko Oolo edulugu. Ta rääkis sellest, kuidas oma karjääri, eelarvet ja investeeringuid strateegiliselt planeerides jõuda vähem kui 10 aastaga miljoni euro suuruse portfellini. Saate teises osas rääkis investor Lauri Meidla veast, mille ta tegi eelmisel aastal. Selle teevad tema hinnangul ka teised investorid järele sel aastal. Modereeris Meelis Mandel.

