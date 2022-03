Uudised

Raadiohommikus: me peame rääkima Leedust

11. märtsil Leedu iseseisvuspäeval protestis rahvas Vilniuses Venemaa sõja vastu Ukrainas. Foto: AP Photo / Scanpix

Reedeses hommikuprogrammis helistame Eesti suursaadikule Leedus Kai Kaarelsonile ning uurime, millised meeleolud valitsevad Leedus – Balti riigis, mis on sõjale kõige lähemal.

Lisaks anname hommikuprogrammis ülevaate, mida kirjutavad Venemaal toimuvast need sealsed meediaväljaanded, mille infot uskuda julgeme. Kõneleme Äripäeva venekeelse sõsarlehe Delovõje Vedomosti ajakirjaniku Jaroslav Tavgeniga, kellega koos püüame üles otsida Venemaa opositsiooni.

Räägime Eesti ettevõtete olukorrast. Külas on EASi ja KredExi ühendasutuse juht Lauri Lugna. Sel nädalal avas asutus infoliini, mille kaudu kaardistada Eesti ettevõtjatel sõja tõttu tekkinud probleeme. Uurime, millised probleemid on asutuseni jõudnud ning küsime, millist abi kavatseb riik äridele pakkuda.

Lisaks vestleme hommikuprogrammis suurtööstuse ABB juhatuse liikme Leho Kuusega, kes räägib tööstuse murekohtadest ja tervisest.

Hommikuprogrammi juhivad Viivika Rõuk ja Kristjan Kurg.

Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Nädalat kokkuvõtvas saates räägime sanktsioonidest ja toormekriisist pihta saanud ettevõtjatest, sõjapõgenikest, tulevastest IPOdest ja võlakirjadest, Brüsseli käikudest ning kohalikest poliitika sündmustest.

Teemade üle arutlevad Äripäeva ajakirjanikud Laura Saks, Janno Riispapp, Simo Sepp ja Martin Johannes Teder.

13.00-14.00 "Digiturunduse praktikum". Saates on külas Lavii turundusstrateeg Henri Palmar, kellega tuleb juttu, kuidas panna enda jaoks tööle Google Analytics 4, Tag Manager ja Data Studio.

Saates tuleb ka juttu digikanalis toimuvate tegevuste mõõtmise seadistamisest ning sellest, mida raportitest täpselt vaadata. Kuulajad saavad saates ka mõned tööriistad, mida kohe rakendada enda töös.

Saadet juhib Priit Kallas Dreamgrow Digitalist.

15.00-16.00 "Imeline teadus". Seekordses saates on pikemate jutuajamiste teemad lähemas või kaugemas tulevikus, ent sellised, mis puudutavad kõiki. Tallinna Tehnikaülikooli lektori Kristi Grišakoviga räägime valminud uuringust, milles taheti välja selgitada, kui palju on Eestis tühju eluruume, kus need asuvad ja milline on meie (tühjade) kodude tulevik.

Tartu Ülikoolis kaitses äsja farmaatsia-alast doktoritööd Laura Viidik, kelle teemaks olid 3D-prinditavad ravimid. Selliste ravimite mõte on, et need saab teha palju täpsemini personaliseerituna kui tavalised masstoodetud rohud. Millal need võiks inimeste argipäeva jõuda ja miks need ikkagi paremad on, sellest räägimegi.

Saatejuht on Madis Aesma.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

