Raadiohommikus: Vene gaasist ning kinnisvara- ja laenuturust

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevjuhi Mait Palts Foto: Liis Treimann

Teisipäevases raadiohommikus küsime mis saab edasi kui Vene gaas saab otsa. Vene maagaasi import Baltikumi on näitamas katkemise märke, sest ühelt poolt nõuab Putini režiim, et tarnitava gaasi eest tasutaks rublades ja teiselt poolt nõuab avalikkus üha tugevamalt Vene gaasist loobumist. Siiski pole Vene ühe peamise rahakraani kinni keeramine lihtne, sest Eesti Kaubandus-Tööstuskoja hinnangul tooks see kaasa suure kriis tööstussektorites.

Kes võivad pihta saada ja kuidas neid tööstusi aidata? Sel teemal arutleme hommikuprogrammis Eesti Kaubandus-Tööstuskoja tegevjuhi Mait Paltsiga.

Samuti räägime olukorrast kohalikul kinnisvara- ja laenuturul Luminori peaökonomisti Lenno Uuskülaga ning küsime Riigikantselei situatsioonikeskuse nõunikult Marek Kohvilt, kui hästi on varjendid kaitsnud ukrainlasi.

Teisipäeva hommikul äratavad teid Allan Rajavee ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00–11.00 "Kõik ärikinnisvarast". Geotehniliste inseneritöödega tegeleva Uretek Balticu juhatuse liige Roman Reiner-Latõšev tutvustab saates ettevõtte lahendust ehitiste all oleva pinnase ja vundamendi stabiliseerimiseks, mis põhineb geopolümeervaigu õigesse kohta süstimisel. Tolmu- ja müravaba lahendus töötati välja Soomes ligi 50 aastat tagasi ning see lubab põrandate, vundamentide ja pinnase vajumise peatada ilma keeruliste kaevetöödeta ning efektiivselt.

Saates räägime lisaks veel ehitiste vajumisprobleemide põhjustest ja ka vajumise ennetamisest ning Roman Reiner-Latõšev annab oma hinnangu nii eesti ehituskvaliteedi osas kui ka selgitab, kuidas komplekteerida ja motiveerida inseneridest ning teistest spetsialistidest koosnevat meeskonda.

Saadet juhib Lauri Leet.

11.00 - 12.00 "Investor Toomase tund"

Investor Toomase tunnis võtavad Äripäeva börsiajakirjanikud Anu Lill, Jaan Martin Raik, Simo Sepp ja Jana Saarkoppel kokku märtsi kuu muutused investor Toomase portfellis. Pikemalt vaadatakse peale Tallinna börsi juba väljahõigatud dividendidele, aktsionäride koosolekute otsustele ning uutele börsile tulijatele. Samuti uuritakse kinnisvara turul tekkinud olukorda seoses sõjapõgenike tulvaga ning pööratakse pilk ka erinevatele börsiuudistele Venemaa-Ukraina sõja kontekstis.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00 - 13.00 "Nimed müügitahvlil" Kuidas läbi viia keerulist kohtumist paljude osalejatega?

Dominate Sales juhtimiskonsultandid Silver Rooger ja Andres Kiviselg võtavad seekordses saates ette ühe keerulise päriselus juhtunud müügikohtumise ja analüüsivad selle üksipulgi läbi.

Saate käigus saab kuulaja muu hulgas teada kuidas juhtida keerulist müügikohtumist, milline oskus eristab tippmüüjaid keskmikest ja kuidas pöörata näiliselt keerulised ja rasked olukorrad oma parimateks abimeesteks.

13.00 - 14.00 “Eetris on ehitusuudised”. Saates räägime rajust hinnatõusust ehituses ning ehitajate soovist sõlmitud riigihankelepingute tähtaegu pikendada, raskesti kättesaadavaid materjale lihtsamatel tingimustel asendada ja kokkulepitud hindu tõsta. Selgitame, millistel tingimustel on need muudatused võimalikud ning kuidas Riigi Kinnisvara AS tellijana varem sõlmitud lepingute osas Ukraina sõja tingimustes käitub. Samuti räägime lahti rahandusministeeriumi sel teemal koostatud värske juhendi sisu.

Uurime ka kuidas hakatakse sõlmima uusi lepinguid, kuidas asutakse nendes ehitushinna indeksi muutusega arvestama ning anname ülevaate, kuidas on läinud ehitushanked, mis välja kuulutaud peale sõja puhkemisest. Lisaks hindame kainelt kui reaalne on oht, et ehitusplatsidel võib töö keeruliste olukordade tõttu päriselt seiskuda.

Saates on külas Ehitusettevõtjate Liidu juhatuse esimees Kaupo Kolsar, Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakonna nõunik Evelin Karindi-Kask ning Riigi Kinnisvara ASi kinnisvaraarenduse direktor Mihkel Mäger. Saadet juhib Lauri Leet.

14.00 - 15-00 "Turismitund". Räägime Ukraina sõjapõgenikest Eestis ja püüame mõista, millised on nende soovid, ootused ja võimalused. Arutleme võimaluste üle, kuidas kohalikud turismiettevõtjad saaksid põgenike integreerimisel abiks olla ja mis juhtub siis kui integratsiooniga ei tegeleta.

Räägime ka sellest, millised meeleolud valitsevad praegu Ukrainas ja kui ohutu on seal erinevates piirkondades praegu ringi käia. Oma hiljutisest reisist Ukrainasse ja varasematest reisidest kriisipiirkondadesse räägib Tallinna Ülikooli õppejõud Mart Reimann ning Ukraina inimeste mõttemaailma ja kogemust Eestis aitab avada muusik ja folkansambli Svjata Vatra solist Ruslan Trochinskyi. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit: https://www.aripaev.ee/raadio/otse