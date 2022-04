Globaalne pilk: sõjapõgenikes tuleb näha võimalust mitte koormat

Saatekülalised rändeeksperdid Eva-Maria Asari ja Meelis Niine leiavad, et mõistlik on panna Eestisse tulnud lapsed pigem eesti kooli, kuna nii saavad nad suhelda omavanuste eestlastega ja õpivad keele ka paremini ära. Foto: Andras Kralla

Eestisse jõudnud põgenikke tuleb ühiskonda kaasata ja aidata sisse sulanduda, sellisel juhul on nad ühiskonnale kasuks, rääkisid saates „Globaalne pilk“ rändeeksperdid Eva-Maria Asari ja Meelis Niine. Põgeniku isolatsiooni jäämisel võib tekkida hoopis vastupidine efekt ja hakata lokkama kuritegevus.

Sisekaitseakadeemia rändevaldkonna lektor Asari rääkis, et kui vaadata aastal 2020 Eestis rahvusvahelise kaitse saajaid, siis neid oli umbes 300. Neist 59 olid töötukassas arvel. „Kui me vaatame neid proportsioone, siis me ei saa öelda, et need inimesed on meile ainult koormaks,“ sõnas ta. Ta lisas, et arvamus, justkui põgenikud on vaid koormaks, on stereotüüp ja tegelikult tuleks põgenikes näha hoopiski võimalust.

