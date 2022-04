Laulupidude aeg ärikinnisvaras on möödas

Ärikinnisvaras oodatakse praegu, et kriisid saavad läbi ja olukord võiks mingil hetkel normaliseeruda. Foto: Andras Kralla

Ärikinnisvaras oodatakse praegu, et kriisid saavad läbi ja olukord võiks mingil hetkel normaliseeruda, kinnitavad saates "Kõik ärikinnisvarast" Kaamos Kinnisvara müügispetsialistid.

Büroohoonete arendamisest ja rentimisest kõnelevas saates tuleb jutuks nii praegune turuolukord kui ka kaasaegse büroopinna arendamise protsess. Selgub, et pindade valikul kaalutakse praegu otsuseid seoses sõjaga kauem ning et ettevaatlikumaks on muutnud just välismaised ettevõtted.

Samuti kirjeldame Kaamos Kinnisvara arenduste baasil, mis iseloomustab ühte kaasaegset ja kvaliteetset büroopinda ning millised vajadused on start-up'idel, samuti seda, kas kodukontorites töötamine on toonud märgatavaid muutusi ettevõtete vajadustes.

Peatume ka mõistel „töökodu“, selgitame, kuidas toimub kliendi soovide kohaselt büroopindade väljaarendamine ning milliseid eeliseid annab päikeseenergia kasutamine büroohoonetel.

Külas on Kaamos Kinnisvara müügidirektor Kristo Kokk ning ettevõtte ärikondliku kinnisvara müügijuht-haldur Kristo Soitu. Saatejuht on Lauri Leet.

Kuula saadet siit: