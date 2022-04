Ehitussektor eksleb udus. Firma omanik: peatöövõtja peab olema hiromant

Üldehitusfirma Paide MEK omanik Janek Lohu ehitussektoris stabiliseerumise märke ei hinna ega tarne poole pealt ei näe. Foto: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Kinnisvaraarendajad ja ehitusfirmad lausuvad kui ühest suust: ehitussektoris mingeid stabiliseerumise märke ei ole. Seega tuleb tööde planeerimiseks peatöövõtjal ette näha täielikku ettenägematust ehk seda, mis toimub kuu või kolme pärast.

Mure on endiselt hindade, tarneraskuste ja tööjõuga, aga ka alltöövõtjatega, kelle tegevust mõjutab hinnatõus samamoodi. „Mul on tunne, et kõik ehitajad ja tarnijad on ärevad ja hirmul. Ei julgeta teha otsuseid ega pakkumisi,“ lausus üldehitusfirma Paide MEK omanik Janek Lohu.

