Raadiohitid: hea hinnaga aktsiad ja Amazoniga rikkaks

Tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek tõi hommikuprogrammi intervjuus välja soodsate ostukohtadega aktsiad. Foto: Raul Mee

Nii nagu tihtipeale Äripäeva raadio kuulamisnumbritest välja joonistub, on ka sel nädalal raadiohitid seotud investeerimisteemadega.

Kuulajate huviorbiiti jõudsid Balti ja USA aktsiate tehniline analüüs, Amazoniäri nipid, väljavaade inflatsioonile ning portfellijuhtimise nõuanded. Kvartalitulemuste teatamise valguses huvitas kuulajaid ka see, miks jäi LHV pank maha esimese kvartali finantsplaanist.

Nädala kuulatuimad saated:

Vaido Veek: need aktsiad on hetkel ostutsoonis

Tehnilise analüüsi eksperdi Vaido Veeki hinnangul on Balti börsil hea hinnaga kaks aktsiat: Saunum ja Novaturas. Lisaks tõi ta välja mitmete USA aktsiate tehniliselt soodsad ostukohad.

Seejuures oli ta analüüsinud S&P500 indeksit ning Adobe, Occidental Petroleum Corporationi, General Motorsi, Skyworks Solutionsi, Google’i ja Microsofti aktsiaid.

Kuula hommikuprogrammi intervjuud siit:

Miljonitesse ulatuva Amazoni-exiti tegija avaldas eduni viinud nipid

Amazonis edukalt tegutseda ja korralikku kasumit teenida on jõukohane kõigile, leiab Eesti seni suurima Amazoni-äri exiti teinud Egle Raadik. Ta arendas oma tootesarja üles, jõudis 3 aastaga miljonieurose käibeni ning müüs 5 aastat hiljem ettevõtte maha 7kohalise summa eest.

Raadiku sõnul on selliseks edulooks vaja ettevõtjalikku meelelaadi, uudishimu ning mõned tuhanded eurod algkapitali.

Kuula "Investor Toomase tunni" saadet siit:

Heiti Hääl: 15protsendiline inflatsioon on alles algus

Alexela grupi kaasasutaja Heiti Hääl rääkis Äripäeva raadio saates "Kuum tool", et märtsikuine hinnatõus enam kui 15% on alles algus. Ukraina sõja järelmid ja Venemaa sanktsioneerimine toob kaasa muudatused, mis tõstavad hindu erinevates sektorites.

Kuula saadet "Kuum tool" Heiti Häälega siit:

Kristi Saare: osa portfellist tasub teises riigis hoida

Investor Kristi Saare tunnistas, et ta on viimasel ajal rohkem sellele mõelnud, et kui Eestist tuleks ootamatult lahkuda, siis kuidas oleks võimalik oma investeeringutele endiselt ligi pääseda. Seetõttu on ta osa oma portfellist liigutanud välismaakleri haldusesse.

Saare rääkis ka sellest, miks ta välismaal asuvasse kinnisvarasse ei panusta ning selgitas, kuidas ta on sõja ajal käitunud oma aktsiainvesteeringutega.

Kuula hommikuprogrammi intervjuud siit:

LHV tõstab kasumi mahajäämuse tasa tegemiseks hindu

LHV tegevjuhi Madis Toomsalu sõnul jäi pank esimeses kvartalis finantsplaanist maha, kuid järgmistes kvartalites suudetakse kaotus tasa teha. Sellele aitab Toomsalu sõnul kaasa ka plaanitav finantsvahendajate teenuste hinnatõus.

Samuti rääkis Toomsalu sõja mõjudest klientide aktiivsusele ja selgitas, kui palju mõjutaks baasintressimäära tõus LHV tulemusi.

Kuula intervjuud Madis Toomsaluga siit: