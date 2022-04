Uudised

Äripäev

Raadiohommikus: mõjukaim finantsjuht, ükssarvikute saladus ja Prantsusmaa valimised

Tänavu mõjukaima finantsjuhi tiitli pälvinud Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim. Foto: Andras Kralla

Esmaspäevases hommikuprogrammis teeme lisaks pühapäeval kulmineeruvale Prantsusmaa presidendivalimistele ja selle mõjule juttu ka mõjukast juhtimisest ja uuest megatrendist, mis on märkamatult ka Eestis hoo üles võtnud.

Samuti lahkame, mida on vaja, et täituks plaan saada Eestisse 2025. aastaks 25 ükssarvikust idufirmat.

Intervjuu annavad tänavu mõjukaima finantsjuhi tiitli pälvinud Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim, Eesti Välispoliitika Instituudi nooremteadur Merili Arjakas, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ning sotsiaalse ettevõtluse eestkõneleja ja vedaja, Changemakers asutaja Erkki Kubber.

Hommikuprogrammi intervjuud ja uudised toovad kuulajateni saatejuht Rivo Sarapik ja uudistetoimetaja Linda Eensaar.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

11.00–12.00 „Kuum tool“. Seekordse saate fookuses on juhtimine. Värskelt on valminud mahukas Eesti juhtide uuring, millest joonistuvad välja nii siinsete juhtide kui omanike tugevused, aga ka nõrkused. Just viimased takistavad ettevõtteid edukamalt kasvamast ja vastupidavat ning kohanevat organisatsioonikultuuri loomast. Kuidas tõketest üle saada ja juhtimine uuele tasemele viia, sellest teeme saates juttu. Lisaks räägime tänavuse parima juhi konkursi silmapaistvatest nimedest ning pandeemia- ja sõja aja esile tõstetu järelmitest juhtimises.

Saates on külas Mait Raava ehk juhtimisekspert ettevõttest Pro Konsultatsioonid. Saatejuht on Rivo Sarapik.

13:00–14:00 „Uus Maa kinnisvarasaade“. Erandlikult räägime sel korral ärikinnisvarast. Võtame ette vanemate büroohoonete rekonstrueerimise teema ning küsime, kuivõrd see on arendaja jaoks erinev võrreldes uue hoone ehitamisega. On selge, et eriti muinsuskaitsealuse hoone rekonstrueerimine ei tule ei soodsam ega mugavam uue ehitamisest, seega tekib küsimus, miks seda ikkagi tehakse?

Fausto Capitali arenduste näitel räägime saates vanade hoonete rekonstrueerimise keerukustest, aga ka selle käigus tekkivatest uutest võimalustest ja eelistest. Lisaks toome välja, mida taolistes hoonetes tööle asuvad inimesed kõige enam hindavad ja mida samas ka pelgavad.

Külalisteks on Fausto Capitali müügidirektor Einar Niin, Lumia OÜ arhitekt Margit Aule ning Uus Maa Ärikinnisvara OÜ maakler Aira Veelmaa. Saadet juhib Lauri Leet.

15:00–16:00 „Lavajutud“. Seekordne saade on lindistatud 2022. aasta märtsis toimunud jaekettide, tootjate ja hulgikaupmeeste ühisseminaril nimega „Kuidas edasi“.

Saate esimeses pooles kuulete vestlusringi tootearenduse trendide kohta, milles osalevad HKScan Estonia turundusdirektor Janne Laik-Lõhmus, A. Le Coqi turundusjuht Katrin Vernik, Nielsen Eesti tegevjuht Erlend Villems ning vestlusringi juhib Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Saate teises pooles kuulete Rakendusliku Antropoloogia Keskuse asutajat Keiu Talvet, kes räägib tarbijate käitumise harjumustest ja muutustest.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

