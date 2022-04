Raadiohitid: kuidas leida häid töötajaid ja mõjutada sõjapooldajaid

Ekspert: edutud jätavad endalt küsimata põhiküsimuse

Kuigi Eesti kiirelt kasvavate firmade edu on toonud idufirmade asutamise laine, siis lihtsuse ja investorite raha kättesaadavuse pärast firma asutamine on vastutustundetu, hindas juhtimisekspert Mait Raava. Tema sõnul ei saa paljud edukaks, sest jätavad küsimata põhiküsimused ega ola oma tegude motiivides ausad.

