Märtsis vedas kaubandust tööstuskauba menu

Tööstuskaupadest suurenes selgelt müügitulu näiteks rõivaste kauplustes, kuid selle juures tuleb arvestada eelmise aasta koroonapiirangute mõjuga. Foto: Andras Kralla

Jaekaubandusettevõtete müügitulu oli märtsis 891 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aasta sama kuuga suurenes müügitulu püsivhindades 18%, teatas statistikaamet.

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak tõi välja, et märtsis mõjutasid jaekaubandusettevõtete müügitulu kasvu enim tööstuskaupade kauplused, kus müük suurenes aastaga 33%. Pihlak selgitas, et tööstuskaupade kaupluste müügitulu kiirele kasvule avaldas mõju see, et möödunud aasta märtsis olid kaubanduskeskused koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu suletud.

