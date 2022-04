Wise sai konkurendiks peegelpildi, mis lubab veelgi soodsamat teenust

Rahaülekandeid võimaldava Atlantic Money asutajad Neeraj Baid (vasakul) ja Patrick Kavanagh on varasemalt töödanud finantsidufirmas Robinhood. Foto: Atlantic Money

Wise sai konkurendi Atlantic Money, mis lubab rahaülekandeid Eesti ükssarvikust veelgi soodsamalt pakkuda. Konkurentidest, peamiselt suurpankadest soodsama hinna lubadusega tuli turule ka Wise.

Atlantic Money sünnilugugi on sarnane Wise´ile, kus ettevõtte asutajad Neeraj Baid ja Patrick Kavanagh tahtsid vältida olemasolevate teenusepakkujate suuri rahaülekannete tasusid. Nii leiavadki nad, et nii Wise´i kui Revoluti tasud on liiga kõrged, kirjutab Techcrunch.

Sisu on kättesaadav ainult tellijale. logi sisse! undefined Telli Äripäev