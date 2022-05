Uudised

Raadiohommikus: Vene äri ja naftaembargo

Demonstratsioon Saksamaal. Ka Saksamaa toetab nüüd Venemaa nafta keelamist Euroopa Liidus. Foto: Reuters/Scanpix

Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis tuleb juttu naftaembargost, politsei büroode sabadest, meediakontsernist, käsitööõllest, tööstusfirma ärist Venemaal ja värsketest raportitest.

Nendel teemadel räägivad Euroopa Liidu ekspert Keit Kasemets, politsei vanemkomissar Marit Abram, Ekspress Grupi juht Mari-Liis Rüütsalu, Põhjala pruulikoja juht Ivar Aus, Krimelte tegevjuht Peeter Tohver ja Äripäeva konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv.

Hommikuprogrammi teevad Martin Teder ja Rivo Sarapik.

Saatepäev jätkub viie saatega:

10.00-11.00 "Sisuturundussaade". Välisterrasside avamise valguses räägime saates VeltEksperdi müügijuhi Karol Pokbinderiga, kuidas oleks neid mõistlik soojendada. Jutuks tuleb gaasisoojendite ja elektriliste soojuskiirgurite efektiivsus, paigaldamine, erinevad funktsioonid, turvariskid ja hooldamine.

Kuna üha enam veedetakse aega väljas, on saate teises pooles teemaks keraamilised grillid. Ka grillide puhul tuleks tegelikult valikut tehes nii mõndagi arvesse võtta. Sellest kuuleb lähemalt saates.

Saatejuht on Mai Kroonmäe. Saade oli esimest korda eetris möödunud aasta maikuus.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund". Investor Toomase tunnis võtavad Äripäeva börsiajakirjanikud Jaan Martin Raik, Simo Sepp ja Jana Saarkoppel kokku aprillikuu muutused investor Toomase portfellis.

Pikemalt uuritakse USAs Berkshire Hathaway aktsionäride koosolekul viibivalt börsitoimetuse ajakirjanikult Anu Lillelt, mida täpsemalt seal koosolekul tehakse ning kuidas see koosolek erineb meie regioonis tuntud aktsionäride koosolekutest. Vaadatakse peale ka põnevamatele aprillis toimunud börsisündmustele.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00-13.00 "Nimed müügitahvlil". Seekordses saates vestlevad Silver Rooger ja Andres Kiviselg Dominate Salesist sellest, mida teha siis, kui kõik on justkui tehtud. Ka sellest, kui on tunne, et midagi nagu ei klapi ja on puudu ning enam pole seda särtsu ja tahet, et edasi liikuda.

Saate käigus keskendutakse kolmele teemale: kuidas hoida enda sees "tuld põlemas", mis tekitab sisemist rahulolematust ning mis on eesmärk, uskumused ja mugavustsoon ning kuidas nendega toime tulla.

13.00-14.00 "Eetris on turundusuudised". Saates lahkame teemat, kuidas tulevad ehitajad toime määramatus hinnatõusu olukorras. Kuidas sõlmitakse lepinguid, milliseid leevendusi pakub ehitajale eratellija, mille osas saab läbi rääkida riikliku tellijaga? Kui palju ja mille osas suurem ehitusettevõte ise alltöövõtjatele vastu tuleb, kui viimased ei suuda oma lepingulisi kohustusi täita? Kuidas hangitakse materjale ja kuidas leitakse tööjõudu? Neile küsimustele vastab AS Ehitustrusti juhatuse esimees Kaido Somelar.

Lisaks kuuleme saates telefoniintervjuud eesti ehitusettevõtjaga Soomes, kes selgitab, millised on peatöövõtja ja alltöövõtja vahelised hinnakokkulepped Soomes ning kas üle lahe on tarneprobleemide ja hinnatõusu tõttu töid ehitusobjektidel ka seisma jäänud. Saatejuht on Lauri Leet.

15.00-16.00 "Turismitund". Räägime meeskonnatöö mängudest ja sellest, mida on võimalik meeskonnas läbi mängimise treenida ja saavutada. Arutleme selle üle, kuidas panna meeskond hästi toimima, inimesed omavahel suhtlema ja koostööd tegema. Samuti lahkame mängude korraldamist ka korraldaja pilgu läbi ning arutleme, mis on kriisist läbi tulnud turismivaldkonnas tegutsevates meeskondades kõige olulisem.

Külas on Anneli Kikkas, kes on KAHH arenguagentuuris meeskondade koolitaja ning seiklusfirmas 360 Kraadi meeskonnamängude läbiviija. Samuti on stuudios meeskonnamängude korraldaja Reiko Kolatsk Seiklusringist. Saadet juhib Gregor Alaküla.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

Kuulamislingi ja nädala saatekava leiate siit