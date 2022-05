Väikeriik Ukraina külje püsib Venemaa mõjusfääris

Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel ja Moldova president Maia Sandu Chisinaus 4. mail, kui Michel lubas Moldovale Euroopa Liidu sõjalist abi seoses Kremli-meelsete separatistide kontrolli all olevas piirkonnas. Moldova taotleb varasemast ka Euroopa Liitu pääsemist, ent riigi energiasõltuvus Venemaast püsib endiselt suur. Foto: AFP/Scanpix

Venemaa sissetung Ukrainasse on kannustanud väikeriiki Moldovat kasutama laenuraha majanduslöögi pehmendamiseks, kuid võib peagi sattuda liiga suurde võlasuhtesse, vahendab Bloomberg.

Ukraina läänenaaber Moldova on jäänud justkui kahe maailma vahele, lootes ühest küljest liituda Euroopa Liiduga, ent püsib endiselt energiasõltuvuse tõttu Moskva mõjusfääris. Samuti on pinged suurenenud Ukraina piiri äärde jäävas Transnistria piirkonnas, mida juhivad Vene-meelsed separatistid – see kasvatab muret, et Moldova tõmmatakse suuremasse konflikti.

