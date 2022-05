Mida saad teada, kui Ukraina põgenikuga päriselt räägid?

Inimesed Tallinki laeval, kuhu majutatakse Ukraina põgenikke. Foto: Liis Treimann

Trauma saanud Ukraina põgenike järjest süvenev kapseldumine iseendasse on ohu märk, mida aitaks lahendada nende toetamine psühholoogiliselt.

„Kohtudes Ukraina põgenikega, tajud kurbust ja meeleheidet,“ ütles Eestisse põgenenud ukrainlastega kohtunud ajakirjanik Marge Ugezene, kelle sõnul osa ukrainlasi ei suhtle ka omavahel, mistõttu jääb sotsiaalsus tahaplaanile. „Arvan, et me ei oska tegelikult aimata, mis tunne see on, kui sul ei ole enam kodu ja kõik tundub lootusetu.“

