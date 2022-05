Uudised

Raadiohommikus: idu, mis asendab mullikile puiduga

Idufirma Raiku üks looja Karl Pärtel Foto: Andras Kralla/Äripäev

Eesti idufirma Raiku tahab puhastada maailma mullikile uputusest, pakkudes selle aseainena õhukesi puiduvedrusid. Ettevõtte üks looja Karl Pärtel räägib Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis kõigest lähemalt.

Lennuakadeemia rektor Koit Kaskel kirjutas Äripäeva veergudel, et kardetavasti on sügiseks kõrghariduse pikka aega alarahastatuse tulemused käes ning koolid kärbivad vastuvõttu ja õppekavasid. Uurime temalt, kui suurt lisaraha süsti Eesti kõrgharidusmaastik vajab.

Äripäeva ajakirjanik Laura Saks käis aga Saaremaal kaemas, kuidas toimetab Eesti suurim laevatootja Baltic Workboats. Saame teada, mida ta seal nägi ja kuulis.

Hommikuprogrammi teevad Karl-Eduard Salumäe ja Anete Hela Pulk.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10:00–11:00 "Sisuturundussari: Soraineni sagedus". Seekordses saates arutlevad saatejuhid Oliver Ämarik ja Kaupo Lepasepp kohtuvaidlustega seotud suhtekorralduse ja mainekujunduse üle ning küsivad, millal tasub kohtuvaidlust meedias toetama hakata ja millal sellest hoiduda. Kaasa mõtlevad kommunikatsioonibüroo META Advisory partner Ott Lumi ja advokaadibüroo Sorainen partner Allar Jõks, kes on büroo kohtuvaidluste lahendamise ja ennetamise valdkonna üks juhte.

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Äripäeva ajakirjanikud võtavad kokku nädala kõige olulisemad majandusteemad. Saadet juhib Kristjan Pruul.

13.00-14.00 "Läbilöök". Saates on külas hinnatud Eesti moekunstnik ja ettevõtja Aldo Järvsoo, kel oli huvi arhitektuuri ja sisekujunduse vastu, kuid moeni viisud teda aastakümneid tagasi juhuslikult võidetud konkursid keskkoolis. Eesti Kunstiakadeemia toonane rektor ütles talle tänaval kohtudes, et noormehel pole valida ja ta läheb moodi õppima. Nii läkski.

Teeme juttu sellest, miks ta paar aastat tagasi moeetenduste tegemisest loobuda tahtis, mida õpetas talle ettevõtluse kohta pandeemia-aeg, juttu tuleb ka moetööstuse valgust kartvatest kangialustest ja kuidas loomise ja läbipõlemise vahel tasakaalu leiab ning mis on tema käekiri ja kuidas ta end pidevalt uuesti loob.

Saates "Läbilöök" on külas käinud ka Aldo partner Tanel Veenre ja seda saadet saab kuulata järele Äripäeva raadio kodulehelt ja äpist saatesarjast Läbilöök.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15:00–16:00 "Hea nägemise kool". Kuiva silma kaebused ehk silmade kipitus, punetus, võõrkehatunne või suurenenud pisaravool võivad olla põhjustatud tegelikult täiesti erinevatest asjadest, näiteks pisarate kiiremast aurustumisest või põletikus Meibomi näärmetest. Kui kaebusi pikka aega eirata, võib see kaasa tuua juba suuremad kahjustused ja tüsistused. Seda, millises seisus silm ja sarvkest on, mis konkreetseid kaebuseid põhjustab ja kuidas neid leevendada, aitavad Pere Optika kuiva silma keskuses välja selgitada Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnov ning Essilori tootespetsialist Margo Tinno. Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

