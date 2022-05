Uudised

Nortali juht Alamäe: Ukraina tuleks lasta üles ehitada Ukraina ettevõtetel

Nortali juht Priit Alamäe. Foto: Andras Kralla

Nortali juht ja erakonna Eesti 200 üks asutajaid Priit Alamäe hinnangul tuleks lasta Ukraina ülesehitustöö teha pigem Ukraina ettevõtetel, et riiki pikas plaanis tugevamaks ehitada.

“Ukraina ülesehitustöö tuleb loomulikult meeletu, aga ma võtaksin natuke sellise isetu lähenemise, et las Ukrainat ehitavad üles pigem Ukraina ettevõtted,” sõnas Alamäe. Tema sõnul võiks see olla pikas perspektiivis Ukrainale kasulikum kui see, et kuskilt tuleb välisabi ning teise käega võetakse see välisabi sealt välja. “Loomulikult, neil on kindlasti vaja nõu ja abi, aga põhiraskust võiksid kanda Ukraina enda ettevõtted.”

