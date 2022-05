Uudised

Aprill tõi kaupmeestele käibe kasvu, kuid toidukauplused pidid tunnistama langust

Üle pika aja pöördus langusesse toidukaupluste müügitulu, mis vähenes eelmise aasta aprilliga võrreldes 3%. Foto: Liis Treimann

Statistikaameti andmetel oli jaekaubandusettevõtete müügitulu aprillis 846 miljonit eurot. Eelmise aasta aprilliga võrreldes suurenes müügitulu püsivhindades 12%, kuid võrreldes tänavuse märtsiga on näha väikest pidurdumist.

Statistikaameti analüütik Johanna Linda Pihlak tõi välja, et jaekaubandusettevõtete müügitulu kasvu mõjutasid enim tööstuskaupade kauplused, kus müügitulu suurenes aastaga 26%. „Nende ettevõtete müügitulu kiirele kasvule avaldas mõju eelkõige see, et eelmise aasta aprillis olid kaubanduskeskused eriolukorra tõttu terve kuu suletud,“ selgitas Pihlak.

