Raadiohommikus: lennunduse uued mured, kaitsetööstuse edulugu ja pidurdamatu hinnatõus

Eero Pärgmäe Tallinna lennujaama reisijate terminalis.

Euroopa lennujaamad prognoosivad töötajate puudusele viidates suveperioodil lendude hilinemise kasvu. Kuidas on lood Eesti õhuväravas, räägib hommikuprogrammis Tallinna lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe.

Euroopa Liidult rohelise tule saanud kuues sanktsioonipakett ajas maailmaturul rallima fossiilkütuste hinnad, milliseks võib kujuneda kütuse liitrihind Eesti tanklates, selgitab stuudios Alexela juhatuse liige Tarmo Kärsna.

Mõni nädal tagasi kogusid leedulased pea 400 000 eurot, et soetada Ukraina relvajõududele luuredroone, täpsemalt Eesti kaitsetööstusettevõtte Threod Systems mehitamata õhusõidukeid. Sõja eskaleerumise mõjudest ettevõtte käekäigule tutvustab ettevõtte tegevjuht Arno Vaik.

Mõistagi tuleb juttu ka valitsuse tervisest ja teistest päevakajalistest teemadest. Hommikuprogrammi veavad saatejuht Janno Riispapp ja uudistetoimetaja Rivo Sarapik.

Edasi jätkub Äripäeva raadio programm järgmiste saadetega:

10.00–11.00 „Sisuturundussaade”. Räägime saates jätkusuutlikust pangandusest ja sellest, mida saab pank ära teha oma tootevaliku loomisel ja finantseerimisotsuste tegemisel, et jätkusuutlikkust eri sektorites hoogustada. Saates on külas SEB jätkusuutliku panganduse juht Evelin Allas ja SEB väike- ja keskmise suurusega ettevõtete segmendi juht Tatjana Vakulenko. Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 “Finantsuudised fookuses“. Saates tuleb juttu mõõdikutest ja eelarvestamisest, rahastuse kaasamise soovitustest ja sellest, kuidas värvatakse oma tiimi parimaid liikmeid. Veel saab saatest teada, kui palju ja millesse mõjukad finantsjuhid ise investeerivad.

Finantsjuhi igapäevatööst räägivad mõjukaima finantsjuhi tiitli pälvinud Enefit Greeni finantsjuht Veiko Räim ja mõjukaima finantsjuhi konkursi kolleegipreemia pälvinud iduettevõtte Veriff finantsjuht Amish Mody. Saatejuht on Paavo Siimann.

13.00–14.00 "Ükssarvikute kasvulava". Iduettevõtlusele keskenduva saate fookuses on seekord platvormitöö ja kindlustus. Saates on külas hiljuti 5 miljonit eurot kaasanud kindlustusidu Cachet kaasasutaja ja tegevjuht Hedi Mardisoo.

Ettevõte pakub kindlustust peamiselt platvormitöötajatele – kulleritele, autojuhtidele, autopesijatele jt. Saates saabki teada, kuidas mõjutas idufirma töid ja tegemisi see, kui mullu pidi Uber Suurbritannia turul registreerima oma 70 000 autojuhti töötajateks ning hiljuti lahkus Eesti ja Läti turult Ukraina sõja tõttu tegutsemiseks keelu saanud Yandex ning koos sellega ka suur hulk platvormitöötajaid.

Samuti kuuleb, millised on platvormitöö valdkonnas suurimad väljakutsed, kuidas hakkab peagi inimeste tööelu mõjutama Web3 areng ning milliseid samme oleks vaja astuda, et platvormitööst rääkides oleks rahul nii riik, ettevõtted kui ka töötajad, kellele oleks tagatud sotsiaalsed garantiid, mis neil tänasel päeval platvormitööd tehes puuduvad. Saatejuht on Signe Sillasoo.

15.00–16.00 “Juhtimislabor“. Sel korral on saates külas Gaspar Anton, tehnoloogia- ja tarkvarapakkuja EyeVi Technologies tegevjuht ning ettevõtte üks loojatest. Saate selgrooks on maailmakuulsa organisatsioonipsühholoogi Adam Granti bestseller „Järelemõtlemise kunst. Kõhklemise ja eksimise üllatav jõud“.

Gaspar Anton tunnistab, et kuigi ta on käinud oma algse seitsmeliikmelise meeskonnaga läbi tulest ja veest, on nad täna õigel teel, et kasvada. Saates tuleb juttu vanadest mõttemustritest, debateerimiskunstist, eeldustest ja instinktidest, riskide võtmisest, usaldamisest ning enesekindlusest, aga ka kuulamise, ümber- ning järelemõtlemise vajalikkusest. Saadet juhib Urmas Kamdron.

