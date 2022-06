Kuidas teha ühe päevaga poole aasta jagu ärikohtumisi?

Fotol 2021. aastal toimunud Äriplaani konverentsi publik. Foto: Raul Mee

Nii lahtist ja määramatut olukorda ei ole Eesti majanduses olnud viimased 25 aastat. Ajast ees olevad suuromanikud näitavad Äriplaani laval Excelit ja räägivad, milleks ja kuidas nemad valmistuvad. Et oma mõtete ja väljakutsetega mitte üksinda jääda, on võimalik 600 majanduselu tippjuhiga Äriplaani laval kuuldut omavahel lahata.

Networkimine pole eestlastele kunagi loomuomane olnud. Ärisuhete loomiseks ja hoidmiseks on see aga määrava tähtsusega. Seega on klassikalise eestlase jaoks kõige parem mõte võimalikult palju ärikohtumisi ühe päevaga ära teha. Kõige mugavam variant selleks on 29. septembril majanduskonverentsil "Äriplaan 2023" osalemine, sest see toob kokku 600 Eesti majanduselu mõjukaimat otsustajat. Küsisime Äriplaani külalistelt, mis paneb neid aastast aastasse Äriplaanile piletit ostma ning keda nemad enim tänavustest esinejatest ootavad.

Vastab kasutuslubadele spetsialiseerunud Projektibüroo tegevjuht Andero Mardo. Äriplaanil osaleb neljandat aastat järjest.

Saada vahetut infot koos emotsiooniga on palju väärt ja see on üks põhjus, miks Äriplaani käia kohapeal "tarbimas". Olenemata (aja)kirjanikust on võimatu anda edasi saalis valitsevat vibe'i ning meeleolu sõnadega, seda on vaja kogeda kohal olles. Sarnane olukord on filmi vaatamisega koduses keskkonnas vs. kino. Info saad kätte, kuid emotsioon jääb saamata. See on ka peamine põhjus, miks käia kohal. Suureks boonuseks on ka paljud head tuttavad, kellega taaskohtuda. Vahetum suhtlus osalejatega ja võimalus, et tabatakse esinejaid mõne hea küsimusega.

Enim ootan Heiti Hääle, Markus Villigu, Ain Hanschmidti, Rain Lõhmuse ja Martin Heremi ettekandeid. Juhtide taustsüsteem on küllaltki erinev. Osa juhte ja asutajad veab ettevõtteid, mis on n-ö vana kooli ärid, teised, nt Markus Villig ja Kaarel Kotkas, esindavad innovatsiooni, kolmandad on võtnud innovatsiooni ning selle vana kooli ärisse sidunud, nt Rain Lõhmus.

Vastab puitu töötleva ettevõtte Viljandi Aken ja Uks tegevjuht Jaanus Aal. Äriplaanil osalenud kuuel aastal kaheksast.

Toimetan juba aastaid rohkem välisturgudel ja vähem Eesti turul. Lisaks erinevate inimestega kohtumisele aitab Äriplaan minu jaoks luua terviklikuma pildi, kuidas nii meil kui mujal maailmas läinud on, mis edasi saada võiks. Kasutan seda teadmist ja tunnetust näiteks investeerimis- ja tööjõupoliitika kujundamisel.

Ootan alati enim peaministri ja Eesti Panga presidendi etteastet. Esimene proovib rääkida suunatult ettevõtjatega ja mitte kogu rahvaga. Just see, kuidas tal ettevõtjatega rääkimine välja tuleb, suunab kindlasti ka Eesti kogu majanduskeskkonna tuleviku. Eesti Panga president on aga alati rääkinud konkreetsete numbrite ja seotud tausta keeles. Need kaks esinejat moodustavad minu jaoks omavahel kaalukausid ja tunnetuse, mis edasi võiks saama hakata.

Vastab Eesti Kultuurkapitali juht Margus Allikmaa. Äriplaanil osalenud viiel aastal kaheksast.

Sellel aastal ootan enim, nagu ka varasematel aastatel, esinejaid, kes on ettevõtjana alustanud peaaegu tühjalt kohalt ja üles ehitanud või ehitamas midagi suurt ja ägedat. Neil on olnud ja on oskus või siis ka anne näha tulevikku. Üks asi on lugeda nende toimetatud mõtteid, aga elav esitus, milles on paratamatult teatud hulk spontaansust ja isegi improvisatsiooni, annab palju tõesema pildi. Olen täheldanud, et vahetus kontaktis saaliga on paljud ärimaailma tipptegijad palju nüansirikkamad – värvikamad ja avatumad. Nende verbaalselt esitatud makrovaade on detailirikkam. See ongi lühidalt põhjus, miks ma olen püüdnud regulaarselt Äriplaani konverentsil käia. Kõik me tahame pisut tulevikku piiluda ja siiani on Äriplaan seda võimalust pakkunud.

Tõstaksin eeloleva konverentsi esinejatest enim esile Kaarel Kotkast, Markus Villigut ja Rain Lõhmust ehk nende ettekandeid ootan enim.

Vastab kiiresti kasvava Coop Panga ärikliendi finantseerimise äriliini juht Lehar Kütt. Tuleb Äriplaanile seitsme kolleegiga.

Äriplaani konverentsil osalemine, esinejate kuulamine ja teiste osalejatega suhtlemine on heaks võimaluseks saamaks vihjeid, mis võib Eesti majandust oodata järgmise kurvi taga. Lisaks on selliste ürituste puhul suure väärtusega ka networking, võimalus on kohata nii paljusid vanu tuttavaid kui ka luua uusi kontakte.

Äriplaani konverentsi esinejate nimekiri on taaskord väga esinduslik. Suurimat huvi pakuvad mulle esinejad, keda sellises formaadis varem laval näinud ei ole. Näiteks ootan põnevusega Martin Heremi ja Kaarel Kotkase etteasteid.

Vastab tsemenditööstuse Kunda Nordic Tsement müügidirektor Imre Leetma. Osalenud kõigil Äriplaanidel aastast 2015.

Lühike vastus, miks ma alati üritan võimaluse korral Äriplaani konverentsil koos kolleegidega osaleda, on lühike – huvitav on. Saab hea ülevaate majanduse olukorrast ja trendidest ning sellest, mis meid ees oodata võib. Isiklikult meeldib mulle eriti see n-ö vestlusringi formaat, eriti siis, kui kokku sattuvad oma valdkondade absoluutsed tipptegijad.

Selle aasta konverentsi esinejad on kõik huvitavad, aga erilise huviga ootan Rain Lõhmuse, Ain Hanschmidti, Heiti Hääle, Jüri Käo ning Martin Heremi esinemisi.

Vastab tööportaali CV-Online Estonia tegevjuht Agu Vahur. Äriplaanil osalenud neljal aastal viiest.

Nüüd hakkasingi mõtlema, et miks ma ometi Äriplaanile tulla plaanin, kõik samad esinejad igal aastal nagu perekonna kokkutulek. Kui lapsed väiksemad olid, siis nad vaatasid ka väsimatult sama multikat. Annab vist turvatunnet.

Aga tõsisemalt rääkides, siis mis mulle selle Äriplaani konverentsi formaadi juures meeldib, on see, et laval käivad väga erinevate ettevõtlusvaldkondade esindajad. See konverents annab ülevaate, et mis erinevates sektorites mõeldakse ja milliseid plaane tehakse. Selle alusel on kindlam tunne ka oma plaane ja ennustusi teha.

Esinejatest ootan alati noore generatsiooni esindajaid. Seekord siis Kaarel Kotkast. Noored ettevõtjad annavad head inspiratsiooni innovatsiooni osas.

Vastab Audentes ASi juhatuse esimees Ahto Orav. Äriplaanil osalenud seitsmel aastal kaheksast.

Äriplaani konverentsi puhul köidab mind stabiilne ja ette teada formaat, mis annab järjepideva hea võimaluse arukate esinejate seltsis mõelda tuleviku peale ja siis järgnevatel aastatel vaadata tagasi tegelikule olukorrale.

Alati ootan huviga Eesti Panga tasakaalustatud ülevaadet ja loomulikult on põnev kuulata ka oma valdkonna koloriitseid arvamusliidreid, kes sageli on oma mõtetega ajast ees.

Vastab jae- ja hulgikaubandusega tegeleva Megafort OÜ personalijuht Karneliia Caramella Press. Äriplaanil osaleb neljandat aastat järjest.

Äriplaan on suurepärane hetk teha kokkuvõtet, mis tehtud, kuidas selleni jõuti, mida sellest õpiti ning kuidas, kuhu edasi. Teiseks ma hindan väga kõrgelt inimesi, kes on loonud midagi hea eesmärgi nimel, pingutanud ja panustanud sellesse endast tohutul hulgal erinevaid ressursse, kohtunud selle käigus erinevate raskustega, võib-olla "komistanud" ja läbi kukkunud, võib-olla panustanud enam, kui oleks tahtnud. Need kogemuslood aitavad luua peas taas uusi seoseid, uusi mõtteid ja sellega koos andnud uskumatult suure energia kohe minna ja proovida enamat enda tööalases tegemises ära teha. Äriplaan aitab iga-aastaselt tööalaselt taas inspireeruda teiste kogemuslugusid kuulates.

Majanduskonverents Äriplaan 2023 toimub 29. septembril Kultuurikatlas. Äriplaanil osaleb 600 tippjuhti ja omanikku ning laval tutvustavad oma investeeringute plaane Eesti suuromanikud. Lavale astuvad - Ukraina meediaettevõtja, režissöör, president Zelenskõi lähikondlane Oleksandr Rodnjanskõi - tehnoloogiaettevõtte Bolt asutaja ja juht Markus Villig - LHV kaasasutaja, nõukogu esimees ja suuromanik Rain Lõhmus - Alexela Groupi suuromanik ja nõukogu esimees Heiti Hääl - investeerimisettevõtte Infortar juhatuse esimees, suurettevõtja ja investor Ain Hanschmidt - e-tõendamisfirma Veriff asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas - investeerimisfirma U.S. Invest ja Forus suuromanik Urmas Sõõrumaa ja tema tütar, Forus Taxi projektijuht Katriin Sõõrumaa - suurettevõtja ja NG Investeeringute juhatuse esimees Jüri Käo - Eesti kaitseväe juhataja Martin Herem - peaminister Kaja Kallas - Eesti Panga president Madis Müller Soodushind Äriplaani konverentsile lõpeb 17. juunil. Tänaseks on registreerunud juba 400 osalejat, vaata nimekirja ja osta sooduspilet siit.