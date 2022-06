Uudised

Raadiohommikus: toome söögid autosse, poliitika peeglis ja kõverpeeglis

Olerexi reklaam Keskerakonna peakontori hoonel Foto: Liis Treimann

Nädala viimases Äripäeva raadio hommikuprogrammis vaatame üle, millisesse seisu on jõudnud töönädala lõpuks läbirääkimised kolmikliidu – Reformierakonna, Isamaa ja SDE – valitsuse moodustamiseks.

Küsime partnerite erimeelsuste ja üksmeele kohta sotside delegatsiooni kuuluvalt Tallinna linnavolikogu esimehelt Jevgeni Ossinovskilt. Uurime lisaks, kas Toompea võimuvangerduse mõjud võivad jõuda ka all-linna, kus sotsid on Keskerakonnaga koalitsioonis.

Eesti tippjuristid vaidlevad aga järjest teravamas toonis selle üle, kas praegune võimuvangerdus on ikka üldse seaduslik. Hommikuprogrammis küsime peaminister Kaja Kallase mandaadi kohta selgitust vandeadvokaat Jüri Raidlalt, kes oli iseseisvuse taastamise järel Eesti esimene justiitsminister ja Põhiseaduse Assamblee ekspertkomisjoni juht. Kas peaminister pidanuks kohe pärast Keskerakonna ministrite tagandamist ise tagasi astuma? Kas meil on nüüd põhiseaduslik kriis? Raidla annab ka oma hinnangu, mida ette võtta riigikogu tööd takistava obstruktsiooniga.

Lõppeval nädalal pakkus sotsiaalmeedias kõvasti kõneainet Olerexi vaimukas reklaam „Söögid autosse“, mis riputati muu hulgas bännerina Keskerakonna Tallinna kontori ette, viidates Jüri Ratase joogiskandaalile. Ühiskondlikku närvi tabanud reklaami taga on loovagentuur Not Perfect, mille partneri ja tegevjuhi Rivo Räimega räägime nii kõnealuse reklaami sünniloost kui laiemalt ühiskondlik-poliitilise taustaga reklaamidest. Teema muutub eriti aktuaalseks lähenevate riigikogu valimiste kontekstis.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Kristjan Kurg.

Raadiopäev jätkub nelja saatega:

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Keskendume jätkusuutlikkusele ja uurime, milline on olnud Tere, Farmi Piimatööstuse ja Deary brände esindava piimatööstuskontserni Nordic Milk teekond keskkonnamõjude hindamise ja vähendamiseni.

Nordic Milk on jaganud tegevused ja eesmärgid viide kategooriasse ning võtame need saate jooksul ette – milline on mõju, kuidas seda on plaanis vähendada, millised on takistused ja kuhu plaanitakse jõuda. Ettevõtte kestliku arengu juht Katrin Tamm jagab ka soovitusi, kust ja kuidas võiks jätkusuutlikkusega alustada, kui see seni strateegiliselt ette võetud pole.

Saadet juhib Mai Kroonmäe.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Äripäeva ajakirjanike nädalat kokkuvõtvas arvamussaates räägime aktsiabörside verevalamisest, laenuvõtjate peo lõppemisest ning uue valitsuskoalitsiooni sünnivaludest. Mõistagi kuulutatakse välja ka nädala võitjad ja kaotajad.

Saates osalevad Äripäeva ajakirjanikud Janno Riispapp, Karl-Eduard Salumäe ning börsitoimetuse praktikandid Robert Kiuru ja Andre Anni.

13.00–14.00 "Edukad naised". Sel korral on saate külaliseks üks noorimaid self-made-miljonäre Eestis – Kristel Kruustük –, kes räägib ausalt ja avatud suurimatest väljakutsetest töö- ja eraelus.

Saates jutustab Kruustük, kuidas tal oli Londonis olles 200 eurot pangakontol, ent tarvis oli leida töökoht ja eluase. Seejärel kasvas tema isikliku elu probleemist välja üle saja miljoni euro väärt ettevõte.

Niisamuti räägib noor miljonär, kuhu ta investeerib oma raha ning kuidas investorid senimaani diskrimineerivad naisidufirmade juhte.

Saadet juhib Katariina Krjutškova.

15.00–16.00 "Tervisetark". Ravimiametis salvestatud saates selgitab ameti peadirektori asetäitja Ott Laius, mis vahe on geneerilistel ja originaalravimitel, miks on ühed ravimid palju soodsamad kui teised ja kuidas käib Eestis ravimite kvaliteedi kontrollimine. Samuti selgitame, mida võiks inimene ise teada oma toimeainepõhistest retseptidest ja kuidas ravimitega nutikalt raha säästa.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

