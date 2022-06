Uudised

Jaanid raadios: pulmaisade ärist Nüganeni karjäärivalikuteni

Elmo Nüganen filmi "Apteeker Melchior" võtetel. Foto: Jan Viljus

Äripäeva raadios ilmub pühade aegu kuus värsket raadiosaadet. Vesteldakse õhtujuhtide ja pulmaisadega, võetakse kokku nädala tähtsamad teemad ning oma tööga seotud võludest ja valudest pajatab armastatud lavastaja ja näitleja Elmo Nüganen. Ent teemasid on veelgi.

Oodata on järgmisi saateid:

Neljapäev, 23.06

11.00-12.00 "Äripäeva fookuses". Tipp-pulmaisadele ja õhtujuhtidele Veiko Veiertile ja Andres Karule on ürituste korraldajad soovitanud teenuse hinda tõsta, ent seda pole nad teinud.

Kui palju peab ühe õhtu eest klient välja käima, millised on kvaliteetse tegija tunnusmärgid, mis on koroona tõttu sektoris muutunud ja milliseid omadusi on niisuguseks tööks tarvis, kuulete juba lähemalt saates.

Saadet juhib Anete Hela Pulk.

13.00-14.00 "Õppetund". Saates on külas „Settle in Estonia“ projektijuht ja Expat Relocation Estonia asutaja Martin Lään, Integratsiooni SA nõustamisteenuse valdkonnajuht Kätlin Kõverik ja juttu tuleb sisserännanutest, täpsemalt võõrtööjõu koolitamisest, et neid Eesti tööturu jaoks ette valmistada.

Lisaks kõneldakse võõrtööliste tööellu integreerimisest, töökeskkonnas tekkida võivatest väärtuskonfliktidest ja muudest takistustest ning sellest, kuidas neid tööandjana vältida või lahendada.

Vestlust juhib Personaliuudiste juht Helen Roots.

15.00-16.00 "Teabevara tund". Saates räägime seekord alusetutest nõuetest. Saame teada, mida alusetud nõuded endast kujutavad. Uurime, kust läheb piir hindamaks, kas nõue on alusetu või mitte? Milliste nõudekirjade puhul tuleks eeldada, et nõudekirjale vastamiseks võib teisel osapoolel vaja minna õigusabi ning sellest tekivad kulutused? Kas ja millises ulatuses saab õigusabikulusid kahjuna sisse nõuda?

Stuudios on vastamas vandeadvokaadid Aldo Vassar ja Keijo Lindeberg advokaadibüroost Lindeberg. Saadet juhib dokumendinäidiste teabevara toimetaja-projektijuht Eve Noormägi.

Reede, 24.06

11.00-12.00 "Äripäev eetris". Saates räägivad ajakirjanikud sellest, kuidas elektrihinna riski enda jaoks maandada ja millist tuge, kui üldse, võime oodata riigilt.

Lisaks võeti kõne alla seitse aastat vältav planeeringute tegemine Tallinnas, mis on naljanumber, aga ka üks põhjus, miks eluasemeid on saada nii vähe ja needki, mis kerkivad on, luksuskorterid.

Aga ka sellest, kuidas läheb Eesti venepärastel restoranidel, millist vaeva on pidanud nägema 20 aastat oma asja ajanud leiutajad Skeletonist ning sellest, kui täis lähevad sel suvel Elroni rongid, kõnelesid Äripäeva ajakirjanikud Linda Eensaar, Martin Teder ja Kristjan Pruul.

13.00-14.00 "Läbilöök". Saates on külas armastatud lavastaja ja näitleja Elmo Nüganen, kes töötas 30 aastat Linnateatri peanäitejuhina, pani eelmisel aastal ameti maha ning tegutseb nüüd vabakutselisena. Selle võludest ja valudest ning õppetundidest saates räägimegi.

Lisaks on juttu nii kriiside olulisusest loomingu juures ja millestki suuremast, mis on kõiki tema tegemisi ja karjääri suunanud. Kuna Nüganen on lavastanud paljude Vene autorite teoseid ja ka sõjafilme, siis annab ta ka kultuurisoovituse praeguse aja mõtestamiseks ja vene loojatesse suhtumiseks.

Saatejuht on Rivo Sarapik.

15.00-16.00 "Hea nägemise kool". Kas teate, miks oli Elton Johnil suur prillikogu? Ja milliste päikeseprillidega istuda kiire ja võimsa auto rooli, et nägemisväli oleks võimalikult selge ja kirgas?

Hea nägemise koolis selgitavad Pere Optika juhatuse esimees Jaan Põrk, optometrist Laura Tõnov ja Essilori tootespetsialist Margo Tinno muu hulgas seda, millised ravimid tõstavad silmade päikesetundlikkust, kuidas kaitsta silmi koduses õuekontoris ning kuidas teha kindlaks, kas päikeseprillidel on üldse UV-kaitse või mitte.

Saatejuht on virtuaalkliinik.ee ärijuht Tuuli Seinberg. Saade oli esmakordselt eetris tänavu märtsikuus.

Kuulake Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz ja Ida-Virumaal 94,6 MHz.

