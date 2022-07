Riisalo: haigla jaoks tuleb raha küsida eelarvest

Kristjan Liivamägi: mida valusam peagu on, seda mõnusamaks kunagi läheb

Investor ja finantsökonoomika doktor Kristjan Liivamägi tõdes, et tõenäoliselt ootavad nii tarbijaid kui ka investoreid sel aastal ees rasked ajad ning selleks tuleb valmistuda. Samas lohutas ta, et mida raskem on praegu, seda mõnusam on järgnevat tõusu nautida.

