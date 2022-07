Hiina tahab majanduskasvu päästa pretsedenditu rahasüstiga

Sellele sektorile ma niipea raha ei panusta

Arvate, et lennureisijad kannatavad, kui lennud ära jäävad ja lennujaamad umbes on? Need kannatused on köömes võrreldes lennufirma aktsionäri kannatustega.

