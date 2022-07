Intress läheb krõbedaks: USA koduostjad tühistavad aina rohkem lepinguid

Eurooplased hakkasid päevi lugema: Venemaa peatas väidetavalt ajutiselt gaasitarned Saksamaale

Saksamaa on mures, et Venemaa ei pane pärast täna algavat kümnepäevast remonti enam Nord Stream 1 gaasitoru tööle. Kui Saksamaa jääb täielikult Venemaa gaasita, mõjutab see usutavasti kogu Euroopa tarbijaid.

